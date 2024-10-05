https://ria.ru/20241005/kongo-1976542440.html

В ДР Конго началась первая вакцинация от оспы обезьян

В ДР Конго началась первая вакцинация от оспы обезьян - РИА Новости, 05.10.2024

В ДР Конго началась первая вакцинация от оспы обезьян

Демократическая Республика Конго, являющаяся эпицентром эпидемии оспы обезьян, начала первую кампанию по вакцинации против вируса, вызывающего эту болезнь,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T18:50

2024-10-05T18:50

2024-10-05T18:59

в мире

демократическая республика конго

африка

тедрос адханом гебрейесус

воз

еврокомиссия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Демократическая Республика Конго, являющаяся эпицентром эпидемии оспы обезьян, начала первую кампанию по вакцинации против вируса, вызывающего эту болезнь, сообщает отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.В сентябре в страну начали поставлять первые партии вакцины от оспы обезьян от компании Bavarian Nordic, переданных управлением Еврокомиссии по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения (HERA)."Министерство здравоохранения ДР Конго начинает в городе Гома провинции Северное Киву первую вакцинацию против вируса mpox при поддержке своих партнеров, среди которых ВОЗ в ДР Конго, чтобы остановить эпидемию, охватившую страну. В 2024 году в ДР Конго зарегистрировано более 30596 случаев подозрения на mpox, в результате которых погибло более 988 человек", - сообщает отделение ВОЗ в субботу на своей странице в соцсети X.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины.В России за все время наблюдения было выявлено лишь три случая оспы обезьян.Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20241004/voz-1976284218.html

https://ria.ru/20241003/popova-1976066852.html

демократическая республика конго

африка

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в мире, демократическая республика конго, африка, тедрос адханом гебрейесус, воз, еврокомиссия