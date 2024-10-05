Рейтинг@Mail.ru
"Она потопит нас". Американский флот столкнулся с критической проблемой - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 05.10.2024 (обновлено: 08:02 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/kolumbiya-1976394114.html
"Она потопит нас". Американский флот столкнулся с критической проблемой
"Она потопит нас". Американский флот столкнулся с критической проблемой - РИА Новости, 05.10.2024
"Она потопит нас". Американский флот столкнулся с критической проблемой
Судя по всему, сроки строительства головной стратегической АПЛ класса Columbia придется сдвинуть вправо. По данным Счетной палаты США, первый подводный крейсер... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:00
2024-10-05T08:02
безопасность
сша
вашингтон (штат)
джеральд форд
министерство обороны сша
northrop grumman
b-21 (стратегический бомбардировщик)
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963457481_0:70:800:520_1920x0_80_0_0_82f531cec860ca0cef0da39383d954c7.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Судя по всему, сроки строительства головной стратегической АПЛ класса Columbia придется сдвинуть вправо. По данным Счетной палаты США, первый подводный крейсер серии обойдется казне в гораздо более крупную сумму, чем планировалось. Кроме того, в последние годы реальный график работ постоянно отставал от целевого. О проблемах программы — в материале РИА Новости.Сложная и дорогаяОчередной независимый аудит показал, что ВМС с трудом сдерживают удорожание проекта. Расходы в шесть раз превысили смету генерального подрядчика и в пять — ВМС. Цена первой АПЛ, заложенной 4 июня 2022-го, уже перевалила за десять миллиардов долларов. "Колумбии" вполне по силам догнать даже рекордный 13-миллиардный атомный авианосец "Джеральд Форд".По результатам проверки надзорный орган рекомендовал ВМС поручить генеральному подрядчику General Dynamics Electric Boat пересмотреть расходы, а также определить, эффективно ли распределяются бюджетные средства. Все это, вероятно, серьезно притормозит проект. Передать головную лодку флоту собирались в 2028-м, однако в Счетной палате допускают смещение сроков вправо.Предыдущий аудит был в 2018-м, и тогда ревизоры тоже остались многим недовольны. Комиссия указала: не все технические решения можно использовать в силу их частичной или полной неготовности. В частности, возможны проблемы с разработкой ядерного реактора, отсека для ракетного вооружения, движителя, интегрированной энергетической системы и Х-образного руля в кормовой оконечности.Аудиторы усомнились в работоспособности этих систем, поскольку для многих даже не были созданы прототипы. Некоторые из заявленных функций вообще имели на тот момент лишь теоретическое обоснование. Комиссия выразила опасения, что все это повлияет на стоимость программы. Так и вышло.Впрочем, отказаться от "Колумбии" Вашингтон точно не сможет. Сейчас морская компонента американской ядерной триады держится на атомных подводных лодках класса "Огайо". Некоторым из них уже перевалило за 40 лет, самой молодой — 27. Давно нужна замена — на современной технологической базе. Планировали серию из 12 вымпелов. Теперь это под вопросом.В положении догоняющихНе все в порядке и с наземной компонентой. В середине июля Пентагон сообщил о затягивании разработки перспективной межконтинентальной баллистической ракеты LGM-34 Sentinel из-за стоимости, значительно превысившей расчетную.Конкурс на МБР шахтного базирования объявили в 2016-м. Конкурировали два промышленных гиганта — Boeing и Northrop Grumman. В 2017-м им выделили из бюджета на эскизный проект 349 и 329 миллионов долларов соответственно. А в 2019-м в Northrop Grumman сделали хитрый ход: приобрели Orbital OTK, поставлявшую Boeing твердотопливные ракетные двигатели. Аэрокосмическая корпорация лишилась шансов на успех и выбыла из конкурса.В сентябре программа достигла фазы Milestone B — то есть вышла на этап разработки и производства. Стоимость на тот момент оценивалась в 77,7 миллиарда. Однако в Northrop Grumman в эту сумму не уложилась. Уже говорят о 140,9 миллиарда. В Пентагоне опасаются, что и это не предел. Если не внести изменения, получится 160 миллиардов. А цена одной ракеты увеличится с расчетных 118 до 214 миллионов."Этому есть причины, но нет оправданий, — сказал замминистра обороны по закупкам и снабжению Уильям ЛаПланте. — Мы полностью осознаем масштаб затрат. И осознаем все риски, связанные с тем, что мы не модернизируем свои ядерные силы. У нас нет более дешевых альтернатив, которые бы соответствовали требованиям военных. Я принял решение отменить переход программы в стадию Milestone B и поручил ВВС ее реструктуризировать, доработать, чтобы снизить перерасход средств".Эндрю Хантер, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике, пообещал представить соответствующий план в течение следующих нескольких месяцев. Весь процесс пересмотра и утверждения Пентагоном новых бюджета и графика займет, вероятно, от полутора до двух лет.По мнению специалистов оборонного ведомства, сэкономить можно, в частности, на ракетных шахтах — сделать их меньше, проще, с лучшим соотношением "эффективность — стоимость". Ранее сообщалось, что Sentinel по габаритам не отличается от стоящих на вооружении Minuteman III, поэтому существенно дорабатывать шахтные пусковые установки не придется. Однако конструкторы пришли к выводу, что нужны новые, с более развитой инфраструктурой. Ракету хотели принять на вооружение в 2030-м, но, скорее всего, это произойдет позже.Много не построятПолучше, хотя тоже не без сложностей, у Пентагона обстоят дела с воздушной компонентой ядерной триады. Первый стратегический бомбардировщик B-21 Raider поднялся в воздух в прошлом году. На разных стадиях строительства находятся еще шесть самолетов. Впрочем, и здесь не обошлось без удорожания. Предполагалось 700 миллионов за одну машину, получился почти миллиард. Столько стоил стелс-бомбардировщик B-2 предыдущего поколения, менее дорогой альтернативой которому и задумывался B-21.В августе американский журнал The National Interest сделал вывод: запрос Пентагона на 300 бомбардировщиков такого типа невыполним. Издание отмечает, что самолеты B-21 обходятся не настолько дорого, как разработка совершенно новых технологий, но их стоимость все равно вызывает сомнения в возможности построить достаточное количество этих машин. К тому же есть вопросы к состоянию технологической базы. А общем, Пентагон получит в лучшем случае 20 бомбардировщиков, а этого слишком мало.Напомним, что в марте Министерство обороны США запросило у конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие. В конце мая в американских ВВС заявили: В-21 по результатам тестов все ближе к тому, чтобы стать основой в парке этого вида боевых самолетов.
https://ria.ru/20240708/pentagon-1958381654.html
https://ria.ru/20241003/pentagon-1976267796.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963457481_39:0:800:571_1920x0_80_0_0_48d6a8eb9a45905a2261dc1f4e8e8eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сша, вашингтон (штат), джеральд форд, министерство обороны сша, northrop grumman, b-21 (стратегический бомбардировщик), b-2 (northrop grumman b2 spirit)
Безопасность, США, Вашингтон (штат), Джеральд Форд, Министерство обороны США, Northrop Grumman, B-21 (стратегический бомбардировщик), B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
"Она потопит нас". Американский флот столкнулся с критической проблемой

Разработка АПЛ "Колумбия" обходится слишком дорого бюджету США

© Фото : MC2 Alex R. Forster/U.S. NavyАтомная подводная лодка ВМС США "Миннесота"
Атомная подводная лодка ВМС США Миннесота - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : MC2 Alex R. Forster/U.S. Navy
Читать ria.ru в
Дзен
Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Судя по всему, сроки строительства головной стратегической АПЛ класса Columbia придется сдвинуть вправо. По данным Счетной палаты США, первый подводный крейсер серии обойдется казне в гораздо более крупную сумму, чем планировалось. Кроме того, в последние годы реальный график работ постоянно отставал от целевого. О проблемах программы — в материале РИА Новости.

Сложная и дорогая

Очередной независимый аудит показал, что ВМС с трудом сдерживают удорожание проекта. Расходы в шесть раз превысили смету генерального подрядчика и в пять — ВМС. Цена первой АПЛ, заложенной 4 июня 2022-го, уже перевалила за десять миллиардов долларов. "Колумбии" вполне по силам догнать даже рекордный 13-миллиардный атомный авианосец "Джеральд Форд".
По результатам проверки надзорный орган рекомендовал ВМС поручить генеральному подрядчику General Dynamics Electric Boat пересмотреть расходы, а также определить, эффективно ли распределяются бюджетные средства. Все это, вероятно, серьезно притормозит проект. Передать головную лодку флоту собирались в 2028-м, однако в Счетной палате допускают смещение сроков вправо.
© Фото : Public DomainПроект американской атомной подлодки класса Columbia
Проект американской атомной подлодки класса Columbia - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Public Domain
Проект американской атомной подлодки класса Columbia
Предыдущий аудит был в 2018-м, и тогда ревизоры тоже остались многим недовольны. Комиссия указала: не все технические решения можно использовать в силу их частичной или полной неготовности. В частности, возможны проблемы с разработкой ядерного реактора, отсека для ракетного вооружения, движителя, интегрированной энергетической системы и Х-образного руля в кормовой оконечности.
Аудиторы усомнились в работоспособности этих систем, поскольку для многих даже не были созданы прототипы. Некоторые из заявленных функций вообще имели на тот момент лишь теоретическое обоснование. Комиссия выразила опасения, что все это повлияет на стоимость программы. Так и вышло.
© Фото : ВМС СШАЗапуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : ВМС США
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Впрочем, отказаться от "Колумбии" Вашингтон точно не сможет. Сейчас морская компонента американской ядерной триады держится на атомных подводных лодках класса "Огайо". Некоторым из них уже перевалило за 40 лет, самой молодой — 27. Давно нужна замена — на современной технологической базе. Планировали серию из 12 вымпелов. Теперь это под вопросом.

В положении догоняющих

Не все в порядке и с наземной компонентой. В середине июля Пентагон сообщил о затягивании разработки перспективной межконтинентальной баллистической ракеты LGM-34 Sentinel из-за стоимости, значительно превысившей расчетную.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Пентагон объявил о продолжении разработки ракеты Sentinel
8 июля, 23:07
Конкурс на МБР шахтного базирования объявили в 2016-м. Конкурировали два промышленных гиганта — Boeing и Northrop Grumman. В 2017-м им выделили из бюджета на эскизный проект 349 и 329 миллионов долларов соответственно. А в 2019-м в Northrop Grumman сделали хитрый ход: приобрели Orbital OTK, поставлявшую Boeing твердотопливные ракетные двигатели. Аэрокосмическая корпорация лишилась шансов на успех и выбыла из конкурса.
В сентябре программа достигла фазы Milestone B — то есть вышла на этап разработки и производства. Стоимость на тот момент оценивалась в 77,7 миллиарда. Однако в Northrop Grumman в эту сумму не уложилась. Уже говорят о 140,9 миллиарда. В Пентагоне опасаются, что и это не предел. Если не внести изменения, получится 160 миллиардов. А цена одной ракеты увеличится с расчетных 118 до 214 миллионов.
© U.S. Air ForceКонцептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© U.S. Air Force
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
"Этому есть причины, но нет оправданий, — сказал замминистра обороны по закупкам и снабжению Уильям ЛаПланте. — Мы полностью осознаем масштаб затрат. И осознаем все риски, связанные с тем, что мы не модернизируем свои ядерные силы. У нас нет более дешевых альтернатив, которые бы соответствовали требованиям военных. Я принял решение отменить переход программы в стадию Milestone B и поручил ВВС ее реструктуризировать, доработать, чтобы снизить перерасход средств".
Эндрю Хантер, помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике, пообещал представить соответствующий план в течение следующих нескольких месяцев. Весь процесс пересмотра и утверждения Пентагоном новых бюджета и графика займет, вероятно, от полутора до двух лет.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Запас дальнобойных ракет США и их союзников ограничен, заявили в Пентагоне
3 октября, 22:13
По мнению специалистов оборонного ведомства, сэкономить можно, в частности, на ракетных шахтах — сделать их меньше, проще, с лучшим соотношением "эффективность — стоимость". Ранее сообщалось, что Sentinel по габаритам не отличается от стоящих на вооружении Minuteman III, поэтому существенно дорабатывать шахтные пусковые установки не придется. Однако конструкторы пришли к выводу, что нужны новые, с более развитой инфраструктурой. Ракету хотели принять на вооружение в 2030-м, но, скорее всего, это произойдет позже.

Много не построят

Получше, хотя тоже не без сложностей, у Пентагона обстоят дела с воздушной компонентой ядерной триады. Первый стратегический бомбардировщик B-21 Raider поднялся в воздух в прошлом году. На разных стадиях строительства находятся еще шесть самолетов. Впрочем, и здесь не обошлось без удорожания. Предполагалось 700 миллионов за одну машину, получился почти миллиард. Столько стоил стелс-бомбардировщик B-2 предыдущего поколения, менее дорогой альтернативой которому и задумывался B-21.
© Фото : U.S. Air ForceНовый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : U.S. Air Force
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
В августе американский журнал The National Interest сделал вывод: запрос Пентагона на 300 бомбардировщиков такого типа невыполним. Издание отмечает, что самолеты B-21 обходятся не настолько дорого, как разработка совершенно новых технологий, но их стоимость все равно вызывает сомнения в возможности построить достаточное количество этих машин. К тому же есть вопросы к состоянию технологической базы. А общем, Пентагон получит в лучшем случае 20 бомбардировщиков, а этого слишком мало.
Напомним, что в марте Министерство обороны США запросило у конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие. В конце мая в американских ВВС заявили: В-21 по результатам тестов все ближе к тому, чтобы стать основой в парке этого вида боевых самолетов.
 
БезопасностьСШАВашингтон (штат)Джеральд ФордМинистерство обороны СШАNorthrop GrummanB-21 (стратегический бомбардировщик)B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала