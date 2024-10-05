https://ria.ru/20241005/kinostudii-1976507243.html

Российские киностудии получат субсидии на фильмы о науке

Российские киностудии получат субсидии на фильмы о науке - РИА Новости, 05.10.2024

Российские киностудии получат субсидии на фильмы о науке

Российские киностудии получат субсидии на кино о российской науке, подать заявки можно до 31 октября, сообщили в Telegram-канале Минобрнауки РФ. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:10

2024-10-05T13:10

2024-10-05T13:10

культура

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918733003_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_99e19ccb782f01ae266ed064865682b7.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские киностудии получат субсидии на кино о российской науке, подать заявки можно до 31 октября, сообщили в Telegram-канале Минобрнауки РФ. "Киностудии получат субсидии на кино о российской науке. Организатор конкурса — Минкультуры России. В него впервые были включены темы по популяризации науки и разработок российских ученых по поручению Президента России в рамках Десятилетия науки и технологий", - говорится в сообщении. Субсидии смогут получить киностудии, которые снимут документальный, художественный или анимационный фильм об отечественной науке. Заявки рассматриваются только от юридических лиц, уточнили в сообщении. Минобрнауки России разработало примерный список сюжетов, о которых можно снять научно-популярное кино: биографии выдающихся российских ученых; научные достижения и открытия; жизнь и работа современных молодых исследователей, добавили в ведомстве. Для участия необходимо прислать документы в электронном виде на Портал подачи заявок с 1 по 31 октября.

https://ria.ru/20240930/kinofestival-1975151101.html

https://ria.ru/20240326/sozdanie-1936031014.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)