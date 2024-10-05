https://ria.ru/20241005/kinostudii-1976507243.html
Российские киностудии получат субсидии на фильмы о науке
Российские киностудии получат субсидии на фильмы о науке - РИА Новости, 05.10.2024
Российские киностудии получат субсидии на фильмы о науке
Российские киностудии получат субсидии на кино о российской науке, подать заявки можно до 31 октября, сообщили в Telegram-канале Минобрнауки РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:10
2024-10-05T13:10
2024-10-05T13:10
культура
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918733003_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_99e19ccb782f01ae266ed064865682b7.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские киностудии получат субсидии на кино о российской науке, подать заявки можно до 31 октября, сообщили в Telegram-канале Минобрнауки РФ. "Киностудии получат субсидии на кино о российской науке. Организатор конкурса — Минкультуры России. В него впервые были включены темы по популяризации науки и разработок российских ученых по поручению Президента России в рамках Десятилетия науки и технологий", - говорится в сообщении. Субсидии смогут получить киностудии, которые снимут документальный, художественный или анимационный фильм об отечественной науке. Заявки рассматриваются только от юридических лиц, уточнили в сообщении. Минобрнауки России разработало примерный список сюжетов, о которых можно снять научно-популярное кино: биографии выдающихся российских ученых; научные достижения и открытия; жизнь и работа современных молодых исследователей, добавили в ведомстве. Для участия необходимо прислать документы в электронном виде на Портал подачи заявок с 1 по 31 октября.
https://ria.ru/20240930/kinofestival-1975151101.html
https://ria.ru/20240326/sozdanie-1936031014.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918733003_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_89263da872e5ed7fbfc707f6e75eb12a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Культура, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Российские киностудии получат субсидии на фильмы о науке
Минобрнауки: киностудии получат субсидии на фильмы об отечественной науке
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Российские киностудии получат субсидии на кино о российской науке, подать заявки можно до 31 октября, сообщили в Telegram-канале
Минобрнауки РФ.
"Киностудии получат субсидии на кино о российской науке. Организатор конкурса — Минкультуры России. В него впервые были включены темы по популяризации науки и разработок российских ученых по поручению Президента России в рамках Десятилетия науки и технологий", - говорится в сообщении.
Субсидии смогут получить киностудии, которые снимут документальный, художественный или анимационный фильм об отечественной науке. Заявки рассматриваются только от юридических лиц, уточнили в сообщении.
Минобрнауки России разработало примерный список сюжетов, о которых можно снять научно-популярное кино: биографии выдающихся российских ученых; научные достижения и открытия; жизнь и работа современных молодых исследователей, добавили в ведомстве.
Для участия необходимо прислать документы в электронном виде на Портал подачи заявок с 1 по 31 октября.