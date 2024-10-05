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Российские киностудии получат субсидии на фильмы о науке - РИА Новости, 05.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:10 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/kinostudii-1976507243.html
Российские киностудии получат субсидии на фильмы о науке
Российские киностудии получат субсидии на фильмы о науке - РИА Новости, 05.10.2024
Российские киностудии получат субсидии на фильмы о науке
Российские киностудии получат субсидии на кино о российской науке, подать заявки можно до 31 октября, сообщили в Telegram-канале Минобрнауки РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:10
2024-10-05T13:10
культура
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские киностудии получат субсидии на кино о российской науке, подать заявки можно до 31 октября, сообщили в Telegram-канале Минобрнауки РФ. "Киностудии получат субсидии на кино о российской науке. Организатор конкурса — Минкультуры России. В него впервые были включены темы по популяризации науки и разработок российских ученых по поручению Президента России в рамках Десятилетия науки и технологий", - говорится в сообщении. Субсидии смогут получить киностудии, которые снимут документальный, художественный или анимационный фильм об отечественной науке. Заявки рассматриваются только от юридических лиц, уточнили в сообщении. Минобрнауки России разработало примерный список сюжетов, о которых можно снять научно-популярное кино: биографии выдающихся российских ученых; научные достижения и открытия; жизнь и работа современных молодых исследователей, добавили в ведомстве. Для участия необходимо прислать документы в электронном виде на Портал подачи заявок с 1 по 31 октября.
https://ria.ru/20240930/kinofestival-1975151101.html
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россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Культура, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Российские киностудии получат субсидии на фильмы о науке

Минобрнауки: киностудии получат субсидии на фильмы об отечественной науке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские киностудии получат субсидии на кино о российской науке, подать заявки можно до 31 октября, сообщили в Telegram-канале Минобрнауки РФ.
"Киностудии получат субсидии на кино о российской науке. Организатор конкурса — Минкультуры России. В него впервые были включены темы по популяризации науки и разработок российских ученых по поручению Президента России в рамках Десятилетия науки и технологий", - говорится в сообщении.
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Субсидии смогут получить киностудии, которые снимут документальный, художественный или анимационный фильм об отечественной науке. Заявки рассматриваются только от юридических лиц, уточнили в сообщении.
Минобрнауки России разработало примерный список сюжетов, о которых можно снять научно-популярное кино: биографии выдающихся российских ученых; научные достижения и открытия; жизнь и работа современных молодых исследователей, добавили в ведомстве.
Для участия необходимо прислать документы в электронном виде на Портал подачи заявок с 1 по 31 октября.
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