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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 05.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Новости.Live". РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T22:34

2024-10-05T22:34

2024-10-05T22:40

киев

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Новости.Live"."Взрывы слышны в Киеве", - говорится в Telegram-канале издания.Ранее в субботу ночью в Киеве и десяти областях Украины была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241005/vzryvy-1976561391.html

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киев, в мире, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины