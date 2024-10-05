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ЦАХАЛ сообщила об уничтожении складов оружия "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024
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13:14 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/khezbolla-1976507504.html
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении складов оружия "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении складов оружия "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении складов оружия "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила туннель и склады оружия шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в субботу пресс-служба армии. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:14
2024-10-05T13:14
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила туннель и склады оружия шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в субботу пресс-служба армии. "Военные ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили склады боеприпасов, наблюдательные пункты, ракеты и пусковые установки террористической организации "Хезболлах", которые были нацелены на территорию Государства Израиль", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ уничтожили туннель "Хезболлах" недалеко от забора на границе Израиля и Ливана. В туннеле были обнаружены несколько единиц оружия. Кроме того, ВВС Израиля ликвидировали десятки бойцов "Хезболлах" на юге Ливана. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ сообщила об уничтожении складов оружия "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении туннеля и складов оружия "Хезболлах" в Ливане

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила туннель и склады оружия шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила в субботу пресс-служба армии.
"Военные ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили склады боеприпасов, наблюдательные пункты, ракеты и пусковые установки террористической организации "Хезболлах", которые были нацелены на территорию Государства Израиль", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ уничтожили туннель "Хезболлах" недалеко от забора на границе Израиля и Ливана. В туннеле были обнаружены несколько единиц оружия. Кроме того, ВВС Израиля ликвидировали десятки бойцов "Хезболлах" на юге Ливана.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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