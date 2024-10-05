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На ВДНХ начали монтировать каток - РИА Новости, 05.10.2024
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21:29 05.10.2024 (обновлено: 21:48 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/katok-1976559279.html
На ВДНХ начали монтировать каток
На ВДНХ начали монтировать каток - РИА Новости, 05.10.2024
На ВДНХ начали монтировать каток
Каток начали монтировать на главной аллее Выставки достижений народного хозяйства в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T21:29
2024-10-05T21:48
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Каток начали монтировать на главной аллее Выставки достижений народного хозяйства в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Каток разместят от павильона №1 до павильона №58. Там уже установили металлические ограждения. Обычно сезон катания на коньках начинается на ВДНХ в 20-х числах ноября.
https://ria.ru/20241003/pogoda-1976271589.html
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Наталья Макарова
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
На ВДНХ начали монтировать каток

В Москве на главной аллее ВДНХ начали монтировать каток

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПодготовка льда на катке на ВДНХ
Подготовка льда на катке на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Подготовка льда на катке на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Каток начали монтировать на главной аллее Выставки достижений народного хозяйства в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Каток разместят от павильона №1 до павильона №58. Там уже установили металлические ограждения.
Обычно сезон катания на коньках начинается на ВДНХ в 20-х числах ноября.
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