https://ria.ru/20241005/katok-1976559279.html
На ВДНХ начали монтировать каток
На ВДНХ начали монтировать каток - РИА Новости, 05.10.2024
На ВДНХ начали монтировать каток
Каток начали монтировать на главной аллее Выставки достижений народного хозяйства в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T21:29
2024-10-05T21:29
2024-10-05T21:48
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Каток начали монтировать на главной аллее Выставки достижений народного хозяйства в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Каток разместят от павильона №1 до павильона №58. Там уже установили металлические ограждения. Обычно сезон катания на коньках начинается на ВДНХ в 20-х числах ноября.
https://ria.ru/20241003/pogoda-1976271589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
На ВДНХ начали монтировать каток
В Москве на главной аллее ВДНХ начали монтировать каток