https://ria.ru/20241005/katok-1976559279.html

На ВДНХ начали монтировать каток

На ВДНХ начали монтировать каток - РИА Новости, 05.10.2024

На ВДНХ начали монтировать каток

Каток начали монтировать на главной аллее Выставки достижений народного хозяйства в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T21:29

2024-10-05T21:29

2024-10-05T21:48

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Каток начали монтировать на главной аллее Выставки достижений народного хозяйства в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Каток разместят от павильона №1 до павильона №58. Там уже установили металлические ограждения. Обычно сезон катания на коньках начинается на ВДНХ в 20-х числах ноября.

https://ria.ru/20241003/pogoda-1976271589.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва