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Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России" - РИА Новости, 05.10.2024
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16:59 05.10.2024 (обновлено: 20:30 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/kadyrov-1976531722.html
Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России"
Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России" - РИА Новости, 05.10.2024
Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России"
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Почетный строитель России", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:59
2024-10-05T20:30
грозный
ирек файзуллин
рамзан кадыров
россия
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Почетный строитель России", передает корреспондент РИА Новости. Награждение прошло в рамках открытия жилого комплекса в Грозном в субботу. "За профессионализм, трудолюбие и верность профессии награждается знаком "Почетный строитель России" Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики", - зачитал ведущий в процессе вручения награды.
https://ria.ru/20241005/nagrada-1976525115.html
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грозный, ирек файзуллин, рамзан кадыров, россия
Грозный, Ирек Файзуллин, Рамзан Кадыров, Россия
Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России"

Глава Чечни Кадыров получил знак "Почетный строитель России"

© Фото : Минстрой России/TelegramМинистр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Почетный строитель России". 5 октября 2024
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак Почетный строитель России. 5 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Минстрой России/Telegram
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Почетный строитель России". 5 октября 2024
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Почетный строитель России", передает корреспондент РИА Новости.
Награждение прошло в рамках открытия жилого комплекса в Грозном в субботу.
"За профессионализм, трудолюбие и верность профессии награждается знаком "Почетный строитель России" Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики", - зачитал ведущий в процессе вручения награды.
ОНФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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ГрозныйИрек ФайзуллинРамзан КадыровРоссия
 
 
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