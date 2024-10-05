https://ria.ru/20241005/kadyrov-1976531722.html

Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России"

Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России" - РИА Новости, 05.10.2024

Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России"

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Почетный строитель России", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:59

2024-10-05T16:59

2024-10-05T20:30

грозный

ирек файзуллин

рамзан кадыров

россия

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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Почетный строитель России", передает корреспондент РИА Новости. Награждение прошло в рамках открытия жилого комплекса в Грозном в субботу. "За профессионализм, трудолюбие и верность профессии награждается знаком "Почетный строитель России" Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики", - зачитал ведущий в процессе вручения награды.

https://ria.ru/20241005/nagrada-1976525115.html

грозный

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грозный, ирек файзуллин, рамзан кадыров, россия