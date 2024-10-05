https://ria.ru/20241005/kadyrov-1976531722.html
Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России"
Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России" - РИА Новости, 05.10.2024
Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России"
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Почетный строитель России", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:59
2024-10-05T16:59
2024-10-05T20:30
грозный
ирек файзуллин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Почетный строитель России", передает корреспондент РИА Новости. Награждение прошло в рамках открытия жилого комплекса в Грозном в субботу. "За профессионализм, трудолюбие и верность профессии награждается знаком "Почетный строитель России" Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики", - зачитал ведущий в процессе вручения награды.
https://ria.ru/20241005/nagrada-1976525115.html
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грозный, ирек файзуллин, рамзан кадыров, россия
Грозный, Ирек Файзуллин, Рамзан Кадыров, Россия
Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России"
Глава Чечни Кадыров получил знак "Почетный строитель России"