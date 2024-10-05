https://ria.ru/20241005/kadyrov-1976514610.html
Кадыров передал 100 автомобилей для нужд СВО
Кадыров передал 100 автомобилей для нужд СВО - РИА Новости, 06.10.2024
Кадыров передал 100 автомобилей для нужд СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров передал для нужд СВО Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" 100 автомобилей, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-05T14:23
2024-10-05T14:23
2024-10-06T00:02
специальная военная операция на украине
россия
гудермес
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976516363_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_47543225eecca05934976d762e3235f3.jpg
ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров передал для нужд СВО Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" 100 автомобилей, сообщает корреспондент РИА Новости."Мы передаем первые 100 "Джихад-машин" для нужд СВО. При их разработке мы учитывали как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой. В самый короткий срок мы смогли наладить серийное производство "Джихад-машин"… Эти автомобили мы передаем общественному движению "Народный фронт "За Россию". Уверен, они проявят себя в зоне СВО с самой хорошей стороны, и наши бойцы по достоинству их оценят", — сказал Кадыров, выступая на церемонии передачи. Автомобили собраны в "Чеченавто" при поддержке Минпрома РФ и Баумана и прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, это серийное производство и до конца года в планах выпустить еще 386 единиц.
https://ria.ru/20240920/kadyrov-1973788737.html
россия
гудермес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976516363_0:0:1005:754_1920x0_80_0_0_8061502c0c5393ffb8231cb2f5d35cc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гудермес, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Гудермес, Рамзан Кадыров
Кадыров передал 100 автомобилей для нужд СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил в зону СВО первые 100 "Джихад-машин"