https://ria.ru/20241005/kadyrov-1976511274.html

Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города

Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города - РИА Новости, 05.10.2024

Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил жителей Грозного с Днем города, по его словам, чеченская столица стала жемчужиной Кавказа. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:50

2024-10-05T13:50

2024-10-05T13:50

общество

грозный

кавказ

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил жителей Грозного с Днем города, по его словам, чеченская столица стала жемчужиной Кавказа. "Мы хорошо помним, в каком состоянии находилась столица на рубеже веков: разрушенные здания, пустые улицы, да и в целом вся атмосфера, пропитанная безысходностью. Считалось, что город невозможно восстановить и разумнее будет перенести столицу региона в другое место. Однако Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров решительно отказался от этой идеи. Он твердо заявил, что восстановит Грозный и вернет ему былое великолепие.… В итоге сегодня Грозный стал настоящей жемчужиной Кавказа", — написал Кадыров. Он подчеркнул, что в республике и впредь будут развивать город, делать его еще комфортнее, краше и современнее. "Я искренне поздравляю весь чеченский народ, наших гостей, горожан и коллектив мэрии столицы во главе с дорогим братом Хас-Магомедом Кадыровым с 206-летием Грозного! Желаю мира, процветания и благополучия нашей дорогой столице!" - добавил он.

https://ria.ru/20240916/kadyrov-1973077632.html

https://ria.ru/20240820/rayon-1967433218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, грозный, кавказ, россия, рамзан кадыров