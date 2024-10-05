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Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города - РИА Новости, 05.10.2024
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13:50 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/kadyrov-1976511274.html
Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города
Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города - РИА Новости, 05.10.2024
Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил жителей Грозного с Днем города, по его словам, чеченская столица стала жемчужиной Кавказа. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:50
2024-10-05T13:50
общество
грозный
кавказ
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил жителей Грозного с Днем города, по его словам, чеченская столица стала жемчужиной Кавказа. "Мы хорошо помним, в каком состоянии находилась столица на рубеже веков: разрушенные здания, пустые улицы, да и в целом вся атмосфера, пропитанная безысходностью. Считалось, что город невозможно восстановить и разумнее будет перенести столицу региона в другое место. Однако Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров решительно отказался от этой идеи. Он твердо заявил, что восстановит Грозный и вернет ему былое великолепие.… В итоге сегодня Грозный стал настоящей жемчужиной Кавказа", — написал Кадыров. Он подчеркнул, что в республике и впредь будут развивать город, делать его еще комфортнее, краше и современнее. "Я искренне поздравляю весь чеченский народ, наших гостей, горожан и коллектив мэрии столицы во главе с дорогим братом Хас-Магомедом Кадыровым с 206-летием Грозного! Желаю мира, процветания и благополучия нашей дорогой столице!" - добавил он.
https://ria.ru/20240916/kadyrov-1973077632.html
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общество, грозный, кавказ, россия, рамзан кадыров
Общество, Грозный, Кавказ, Россия, Рамзан Кадыров
Кадыров поздравил жителей Грозного с Днем города

Кадыров назвал Грозный настоящей жемчужиной Кавказа

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВид на комплекс небоскребов Грозный-сити
Вид на комплекс небоскребов Грозный-сити - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Вид на комплекс небоскребов Грозный-сити. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил жителей Грозного с Днем города, по его словам, чеченская столица стала жемчужиной Кавказа.
"Мы хорошо помним, в каком состоянии находилась столица на рубеже веков: разрушенные здания, пустые улицы, да и в целом вся атмосфера, пропитанная безысходностью. Считалось, что город невозможно восстановить и разумнее будет перенести столицу региона в другое место. Однако Первый Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров решительно отказался от этой идеи. Он твердо заявил, что восстановит Грозный и вернет ему былое великолепие.… В итоге сегодня Грозный стал настоящей жемчужиной Кавказа", — написал Кадыров.
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Он подчеркнул, что в республике и впредь будут развивать город, делать его еще комфортнее, краше и современнее.
"Я искренне поздравляю весь чеченский народ, наших гостей, горожан и коллектив мэрии столицы во главе с дорогим братом Хас-Магомедом Кадыровым с 206-летием Грозного! Желаю мира, процветания и благополучия нашей дорогой столице!" - добавил он.
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