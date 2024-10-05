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Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 05.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/ka-52m-1976470973.html
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 05.10.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Вертолёты Ка-52М нанесли авиаудар по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T05:05
2024-10-05T05:05
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Вертолёты Ка-52М нанесли авиаудар по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976470717.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипажи Ка-52М нанесли удар по боевикам и бронетехнике ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Вертолёты Ка-52М нанесли авиаудар по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
«
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесён авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
"По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в МО РФ.
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