https://ria.ru/20241005/ka-52m-1976470973.html
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 05.10.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Вертолёты Ка-52М нанесли авиаудар по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T05:05
2024-10-05T05:05
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Вертолёты Ка-52М нанесли авиаудар по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в МО РФ.
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипажи Ка-52М нанесли удар по боевикам и бронетехнике ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Вертолёты Ка-52М нанесли авиаудар по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
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"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесён авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
"По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - добавили в МО РФ.