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Израиль не давал США гарантий, что не нанесет удар по Ирану, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2024
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14:29 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/izrail-1976514990.html
Израиль не давал США гарантий, что не нанесет удар по Ирану, сообщили СМИ
Израиль не давал США гарантий, что не нанесет удар по Ирану, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2024
Израиль не давал США гарантий, что не нанесет удар по Ирану, сообщили СМИ
Израильские власти не давали США гарантий того, что страна не рассматривает нанесение ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной меры на иранскую... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:29
2024-10-05T14:29
в мире
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сша
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джо байден
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Израильские власти не давали США гарантий того, что страна не рассматривает нанесение ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной меры на иранскую ракетную атаку 1 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя госдепа США. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Израиль не рассматривает вариант с нанесением удара по ядерным объектам Ирана, а президент США Джо Байден отказался поддержать подобную атаку. При этом журнал New Yorker отмечал, что, несмотря на отказ Байдена поддержать нанесение Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, израильские ВВС все равно могут предпринять такую попытку. "Израиль не давал заверений администрации Байдена в том, что нанесение ударов по ядерным объектам Ирана в ответ на иранские баллистические ракетные удары, нанесенные ранее на этой неделе, не рассматривается", - говорится в сообщении. По данным телеканала, американские чиновники "пока не имеют ясности" относительно того, когда будет принято решение об ответе Израиля или когда он будет реализован. Отвечая на вопрос о том, возможен ли израильский удар по Ирану 7 октября - в годовщину атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, чиновник США заявил телеканалу, что об этом "трудно говорить". Он отметил, что, по его мнению, Израиль хотел бы избежать атаки в этот день. По его оценкам, если израильский ответный удар и произойдет, то, "скорее всего, до или после" 7 октября. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, говоря о перспективе ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, заявил в среду, что США выступают против любых действий, которые приведут к полноценной войне на Ближнем Востоке. Он также отметил, что США находятся на этапе обсуждения с Израилем возможного ответа на ракетную атаку Тегерана. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241005/iran-1976468457.html
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в мире, израиль, сша, иран, джо байден, мария захарова, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Иран, Джо Байден, Мария Захарова, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль не давал США гарантий, что не нанесет удар по Ирану, сообщили СМИ

CNN: Израиль не давал гарантий, что не нанесет удар по ядерным объектам в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Израильские власти не давали США гарантий того, что страна не рассматривает нанесение ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной меры на иранскую ракетную атаку 1 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя госдепа США.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что Израиль не рассматривает вариант с нанесением удара по ядерным объектам Ирана, а президент США Джо Байден отказался поддержать подобную атаку. При этом журнал New Yorker отмечал, что, несмотря на отказ Байдена поддержать нанесение Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, израильские ВВС все равно могут предпринять такую попытку.
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"Израиль не давал заверений администрации Байдена в том, что нанесение ударов по ядерным объектам Ирана в ответ на иранские баллистические ракетные удары, нанесенные ранее на этой неделе, не рассматривается", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, американские чиновники "пока не имеют ясности" относительно того, когда будет принято решение об ответе Израиля или когда он будет реализован. Отвечая на вопрос о том, возможен ли израильский удар по Ирану 7 октября - в годовщину атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, чиновник США заявил телеканалу, что об этом "трудно говорить". Он отметил, что, по его мнению, Израиль хотел бы избежать атаки в этот день. По его оценкам, если израильский ответный удар и произойдет, то, "скорее всего, до или после" 7 октября.
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, говоря о перспективе ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, заявил в среду, что США выступают против любых действий, которые приведут к полноценной войне на Ближнем Востоке. Он также отметил, что США находятся на этапе обсуждения с Израилем возможного ответа на ракетную атаку Тегерана.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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