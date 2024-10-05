https://ria.ru/20241005/izrail-1976511431.html

Армия Израиля сбила подозрительную воздушную цель

Армия Израиля сбила подозрительную воздушную цель - РИА Новости, 05.10.2024

Армия Израиля сбила подозрительную воздушную цель

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и сбила "подозрительную воздушную цель", выпущенную с территории Ливана по северу страны, сообщила в субботу... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:53

2024-10-05T13:53

2024-10-05T13:53

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израиль

ливан

хезболла

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и сбила "подозрительную воздушную цель", выпущенную с территории Ливана по северу страны, сообщила в субботу пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районе поселения Адамит, ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, выпущенную с территории Ливана", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241004/livan-1976456929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024