Армия Израиля сбила подозрительную воздушную цель
ЦАХАЛ сбила подозрительную воздушную цель, выпущенную с территории Ливана
© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и сбила "подозрительную воздушную цель", выпущенную с территории Ливана по северу страны, сообщила в субботу пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районе поселения Адамит, ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, выпущенную с территории Ливана", - говорится в сообщении.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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