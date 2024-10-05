https://ria.ru/20241005/izrail-1976509785.html

ЦАХАЛ готовит ответ на ракетную атаку Ирана, сообщили СМИ

ЦАХАЛ готовит ответ на ракетную атаку Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.10.2024

ЦАХАЛ готовит ответ на ракетную атаку Ирана, сообщили СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к "серьезному и значительному" ответу на ракетную атаку Ирана, а также надеется на помощь стран-партнеров в... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:36

2024-10-05T13:36

2024-10-05T13:36

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к "серьезному и значительному" ответу на ракетную атаку Ирана, а также надеется на помощь стран-партнеров в регионе, сообщило в субботу израильской армейское радио "Галей ЦАХАЛ". "Это будет серьезно и значительно, мы находимся в центре подготовки и занимаемся этим большую часть времени. Это будет иметь последствия для Ирана – и они должны это понимать", - приводит радиостанция заявление источника в ЦАХАЛ. По данным радиостанции, в ЦАХАЛ заявляют, что Израиль ожидает значительного сотрудничества в наступательных действиях со стороны стран-партнеров в регионе. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241005/iran-1976468457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, сша, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024