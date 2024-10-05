https://ria.ru/20241005/infektsiya-1976473900.html

Более 90 жителей Гонконга заразились опасной инфекцией, есть погибшие

Более 90 жителей Гонконга заразились опасной инфекцией, есть погибшие - РИА Новости, 05.10.2024

Более 90 жителей Гонконга заразились опасной инфекцией, есть погибшие

Более 90 человек в китайском специальном административном районе (САР) Гонконг заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B, четыре человека... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T06:45

2024-10-05T06:45

2024-10-05T10:11

гонконг

китай

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ПЕКИН, 5 окт — РИА Новости. Более 90 человек в китайском специальном административном районе (САР) Гонконг заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B, четыре человека погибли, сообщили в местном центре защиты здоровья при департаменте здравоохранения. По последним данным, всего заболел 91 человек, из них 40 выписали из больницы, 43 госпитализированных пациента находятся в стабильном состоянии, четверо остаются в тяжелом состоянии, еще столько же умерли. Речь идет о заражении штаммом ST283. Результаты эпидемиологического расследования показали, что до появления симптомов 75 пациентов контактировали с сырой пресноводной рыбой. Заболевшие проживали в разных районах Гонконга, рыбу они купили на 47 рынках в 18 районах.Местные власти призвали население надевать перчатки при обращении с сырой пресноводной рыбой, воздержаться от ее употребления в недоваренном виде, а также немедленно обращаться за медицинской помощью в случае воспаления ран и появления лихорадки.

https://ria.ru/20240904/infektsiya-1970439749.html

https://ria.ru/20241003/likhoradka-1976060538.html

гонконг

китай

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гонконг, китай