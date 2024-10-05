https://ria.ru/20241005/groznyy-1976558891.html
В Грозном празднование Дня города завершилось салютом и огненным шоу
В Грозном празднование Дня города завершилось салютом и огненным шоу - РИА Новости, 05.10.2024
В Грозном празднование Дня города завершилось салютом и огненным шоу
Празднование Дня города в Грозном завершилось салютом и огненным шоу в национальном стиле, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T21:24
2024-10-05T21:24
2024-10-05T21:29
общество
грозный
россия
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Празднование Дня города в Грозном завершилось салютом и огненным шоу в национальном стиле, сообщает корреспондент РИА Новости. "Грозный стал центром притяжения не только для жителей нашей республики, но и для гостей из других регионов и стран. Благодаря культурным инициативам, мероприятиям и праздникам мы открываем двери в наш богатейший мир традиций и обычаев, делимся нашим уникальным наследием и историей. Этим шоу мы захотели завершить, этот прекрасный, праздничный день", - рассказали РИА Новости организаторы шоу. В субботу Грозный отмечает 206-летие, в рамках этого празднования в столице Чечни проходило много мероприятий, в том числе и массовые гуляния в центре города, открытие жилого комплекса и торжественный приема мэра Грозного.
https://ria.ru/20240916/kadyrov-1973077632.html
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Празднование Дня города в Грозном
Празднование Дня города в Грозном завершилось салютом и огненным шоу с народными танцами
2024-10-05T21:24
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общество, грозный, россия
Общество, Грозный, Россия
В Грозном празднование Дня города завершилось салютом и огненным шоу
В Грозном отметили День города салютом и огненным шоу в национальном стиле