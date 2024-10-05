https://ria.ru/20241005/groznyy-1976558891.html

В Грозном празднование Дня города завершилось салютом и огненным шоу

В Грозном празднование Дня города завершилось салютом и огненным шоу - РИА Новости, 05.10.2024

В Грозном празднование Дня города завершилось салютом и огненным шоу

Празднование Дня города в Грозном завершилось салютом и огненным шоу в национальном стиле, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2024

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общество

грозный

россия

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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Празднование Дня города в Грозном завершилось салютом и огненным шоу в национальном стиле, сообщает корреспондент РИА Новости. "Грозный стал центром притяжения не только для жителей нашей республики, но и для гостей из других регионов и стран. Благодаря культурным инициативам, мероприятиям и праздникам мы открываем двери в наш богатейший мир традиций и обычаев, делимся нашим уникальным наследием и историей. Этим шоу мы захотели завершить, этот прекрасный, праздничный день", - рассказали РИА Новости организаторы шоу. В субботу Грозный отмечает 206-летие, в рамках этого празднования в столице Чечни проходило много мероприятий, в том числе и массовые гуляния в центре города, открытие жилого комплекса и торжественный приема мэра Грозного.

https://ria.ru/20240916/kadyrov-1973077632.html

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Празднование Дня города в Грозном Празднование Дня города в Грозном завершилось салютом и огненным шоу с народными танцами 2024-10-05T21:24 true PT0M53S

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общество, грозный, россия