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Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС в Горловке - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976555882.html
Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС в Горловке
Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС в Горловке - РИА Новости, 05.10.2024
Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС в Горловке
Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T20:56
2024-10-05T20:56
специальная военная операция на украине
россия
горловка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Пожарная часть в ДНР подверглась атаке БПЛА. Весь вечер дроны ВСУ кружили над подразделением в Никитовском районе Горловки. Беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию части", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС России не пострадали, серьезные повреждения получили три пожарные автоцистерны.
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976540220.html
россия
горловка
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россия, горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС в Горловке

МЧС сообщило об атаке украинских беспилотников на пожарную часть в Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Пожарная часть в ДНР подверглась атаке БПЛА. Весь вечер дроны ВСУ кружили над подразделением в Никитовском районе Горловки. Беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС России не пострадали, серьезные повреждения получили три пожарные автоцистерны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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