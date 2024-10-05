https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976555882.html

Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС в Горловке

Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС в Горловке - РИА Новости, 05.10.2024

Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС в Горловке

Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T20:56

2024-10-05T20:56

2024-10-05T20:56

специальная военная операция на украине

россия

горловка

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Пожарная часть в ДНР подверглась атаке БПЛА. Весь вечер дроны ВСУ кружили над подразделением в Никитовском районе Горловки. Беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию части", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС России не пострадали, серьезные повреждения получили три пожарные автоцистерны.

https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976540220.html

россия

горловка

донецкая народная республика

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россия, горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины