https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976535195.html

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.10.2024

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в субботу при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок Химик в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T17:31

2024-10-05T17:31

2024-10-05T17:31

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в субботу при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок Химик в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в посёлке Химик ранен мирный горловчанин", - написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241004/kakhovka-1976332965.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия