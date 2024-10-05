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В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.10.2024
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в субботу при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок Химик в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T17:31
2024-10-05T17:31
2024-10-05T17:31
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в субботу при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на поселок Химик в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в посёлке Химик ранен мирный горловчанин", - написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241004/kakhovka-1976332965.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель
В Горловке при сбросе взрывчатки с беспилотника пострадал мирный житель