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Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 05.10.2024 (обновлено: 11:45 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976498502.html
Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку
Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку - РИА Новости, 05.10.2024
Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку
Украинские войска в 07.45 и 08.30 мск в субботу сбросили ещё два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:44
2024-10-05T11:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Украинские войска в 07.45 и 08.30 мск в субботу сбросили ещё два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. Утром в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в ходе атаки украинских войск на город при помощи беспилотника пострадали водитель и пять пассажиров автобуса. Позже число раненых увеличилось до 11. Кроме того, Приходько сообщал о прямом попадании в одно из административных зданий города и поликлинику. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 07.45 (совпадает с мск) - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА... 08.30 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, по данным представительства, украинские войска в 07.55 в субботу обстреляли Горловку, выпустив по ней три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров. Обстрелу также подверглись Петровский и Кировский районы Донецка - по ним украинские войска в 10.20 утра выпустили четыре "натовских" снаряда аналогичного калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240612/vsu-1952454639.html
https://ria.ru/20240609/gorlovka-1951736442.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку

ВСУ сбросили еще два взрывоопасных предмета с БПЛА на Горловку

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Украинские войска в 07.45 и 08.30 мск в субботу сбросили ещё два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
Утром в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в ходе атаки украинских войск на город при помощи беспилотника пострадали водитель и пять пассажиров автобуса. Позже число раненых увеличилось до 11. Кроме того, Приходько сообщал о прямом попадании в одно из административных зданий города и поликлинику.
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
12 июня, 23:59
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 07.45 (совпадает с мск) - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА... 08.30 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, по данным представительства, украинские войска в 07.55 в субботу обстреляли Горловку, выпустив по ней три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров. Обстрелу также подверглись Петровский и Кировский районы Донецка - по ним украинские войска в 10.20 утра выпустили четыре "натовских" снаряда аналогичного калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Украинские войска снова атаковали Горловку с беспилотников
9 июня, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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