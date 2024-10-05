https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976498502.html

Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку

Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку - РИА Новости, 05.10.2024

Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета на Горловку

Украинские войска в 07.45 и 08.30 мск в субботу сбросили ещё два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T11:44

2024-10-05T11:44

2024-10-05T11:45

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Украинские войска в 07.45 и 08.30 мск в субботу сбросили ещё два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. Утром в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в ходе атаки украинских войск на город при помощи беспилотника пострадали водитель и пять пассажиров автобуса. Позже число раненых увеличилось до 11. Кроме того, Приходько сообщал о прямом попадании в одно из административных зданий города и поликлинику. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 07.45 (совпадает с мск) - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА... 08.30 - населённый пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БпЛА", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, по данным представительства, украинские войска в 07.55 в субботу обстреляли Горловку, выпустив по ней три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров. Обстрелу также подверглись Петровский и Кировский районы Донецка - по ним украинские войска в 10.20 утра выпустили четыре "натовских" снаряда аналогичного калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240612/vsu-1952454639.html

https://ria.ru/20240609/gorlovka-1951736442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол, нато, происшествия