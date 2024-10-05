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Армия Израиля призвала жителей нескольких районов Газы покинуть дома - РИА Новости, 05.10.2024
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14:03 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/gaza-1976512076.html
Армия Израиля призвала жителей нескольких районов Газы покинуть дома
Армия Израиля призвала жителей нескольких районов Газы покинуть дома - РИА Новости, 05.10.2024
Армия Израиля призвала жителей нескольких районов Газы покинуть дома
Армия Израиля призывает жителей шести кварталов сектора Газа покинуть дома перед ударами по инфраструктуре движения ХАМАС, написал в Twitter представитель армии РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:03
2024-10-05T14:03
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия Израиля призывает жителей шести кварталов сектора Газа покинуть дома перед ударами по инфраструктуре движения ХАМАС, написал в Twitter представитель армии Авихай Эдраи. "Призываем жителей следующих блоков сектора Газа: 660, 664-666, 2210, 2220, 2221, 2314-2316, 2322 покинуть свои дома. Движение ХАМАС там продолжает свою активность, поэтому армия Израиля там ударит со всей силой", - пишет Эдраи. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241005/izrail-1976505004.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля призвала жителей нескольких районов Газы покинуть дома

Армия Израиля призвала жителей шести кварталов сектора Газа покинуть дома

© Israel Defense ForcesКадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Israel Defense Forces
Кадр видео ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия Израиля призывает жителей шести кварталов сектора Газа покинуть дома перед ударами по инфраструктуре движения ХАМАС, написал в Twitter представитель армии Авихай Эдраи.
"Призываем жителей следующих блоков сектора Газа: 660, 664-666, 2210, 2220, 2221, 2314-2316, 2322 покинуть свои дома. Движение ХАМАС там продолжает свою активность, поэтому армия Израиля там ударит со всей силой", - пишет Эдраи.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
При ударах Израиля по школам в секторе Газа погибли более 20 человек
Вчера, 12:46
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Панорама Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Делегация Израиля готовится отбыть в Каир, сообщили СМИ
25 августа, 08:15
 
В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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