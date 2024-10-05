https://ria.ru/20241005/fsb-1976545617.html

ФСБ внесла "Авангард народной воли"* в список террористов

ФСБ внесла "Авангард народной воли"* в список террористов - РИА Новости, 05.10.2024

ФСБ внесла "Авангард народной воли"* в список террористов

ФСБ России внесла группировку "Концепция А.Н.В."* ("Авангард народной воли") в список организаций, признанных террористическими в РФ. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T19:30

2024-10-05T19:30

2024-10-05T19:42

россия

тюмень

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ФСБ России внесла группировку "Концепция А.Н.В."* ("Авангард народной воли") в список организаций, признанных террористическими в РФ. Согласно данным ФСБ, решение о признании "Авангарда народной воли"* террористической организацией принял Центральный окружной военный суд 16 мая нынешнего года, вердикт суда вступил в силу 20 августа. Как сообщалось ранее, "Авангард народной воли"* - анархистская организация, члены которой в 2022 году хотели устроить взрыв у ТЭЦ-2 в Тюмени, а также совершить теракты в других регионах РФ.* Внесена в список террористических организаций

https://ria.ru/20240924/fsb-1974511438.html

россия

тюмень

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, тюмень, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)