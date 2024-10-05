https://ria.ru/20241005/fsb-1976545617.html
ФСБ внесла "Авангард народной воли"* в список террористов
ФСБ внесла "Авангард народной воли"* в список террористов - РИА Новости, 05.10.2024
ФСБ внесла "Авангард народной воли"* в список террористов
ФСБ России внесла группировку "Концепция А.Н.В."* ("Авангард народной воли") в список организаций, признанных террористическими в РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T19:30
2024-10-05T19:30
2024-10-05T19:42
россия
тюмень
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/96/1520489661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d9a061c6f124081c5d8a95268a44a47.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ФСБ России внесла группировку "Концепция А.Н.В."* ("Авангард народной воли") в список организаций, признанных террористическими в РФ. Согласно данным ФСБ, решение о признании "Авангарда народной воли"* террористической организацией принял Центральный окружной военный суд 16 мая нынешнего года, вердикт суда вступил в силу 20 августа. Как сообщалось ранее, "Авангард народной воли"* - анархистская организация, члены которой в 2022 году хотели устроить взрыв у ТЭЦ-2 в Тюмени, а также совершить теракты в других регионах РФ.* Внесена в список террористических организаций
https://ria.ru/20240924/fsb-1974511438.html
россия
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/96/1520489661_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d2a6b9078616aac9036432a88d4d9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тюмень, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Тюмень, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ внесла "Авангард народной воли"* в список террористов
ФСБ внесла группировку "Концепцию А.Н.В." в список террористических организаций