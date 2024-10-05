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ФСБ внесла "Авангард народной воли"* в список террористов - РИА Новости, 05.10.2024
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19:30 05.10.2024 (обновлено: 19:42 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/fsb-1976545617.html
ФСБ внесла "Авангард народной воли"* в список террористов
ФСБ внесла "Авангард народной воли"* в список террористов - РИА Новости, 05.10.2024
ФСБ внесла "Авангард народной воли"* в список террористов
ФСБ России внесла группировку "Концепция А.Н.В."* ("Авангард народной воли") в список организаций, признанных террористическими в РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T19:30
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россия
тюмень
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ФСБ России внесла группировку "Концепция А.Н.В."* ("Авангард народной воли") в список организаций, признанных террористическими в РФ. Согласно данным ФСБ, решение о признании "Авангарда народной воли"* террористической организацией принял Центральный окружной военный суд 16 мая нынешнего года, вердикт суда вступил в силу 20 августа. Как сообщалось ранее, "Авангард народной воли"* - анархистская организация, члены которой в 2022 году хотели устроить взрыв у ТЭЦ-2 в Тюмени, а также совершить теракты в других регионах РФ.* Внесена в список террористических организаций
https://ria.ru/20240924/fsb-1974511438.html
россия
тюмень
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россия, тюмень, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Тюмень, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ внесла "Авангард народной воли"* в список террористов

ФСБ внесла группировку "Концепцию А.Н.В." в список террористических организаций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЧасы и герб на здании Федеральной службы безопасности
Часы и герб на здании Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Часы и герб на здании Федеральной службы безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ФСБ России внесла группировку "Концепция А.Н.В."* ("Авангард народной воли") в список организаций, признанных террористическими в РФ.
Согласно данным ФСБ, решение о признании "Авангарда народной воли"* террористической организацией принял Центральный окружной военный суд 16 мая нынешнего года, вердикт суда вступил в силу 20 августа.
Как сообщалось ранее, "Авангард народной воли"* - анархистская организация, члены которой в 2022 году хотели устроить взрыв у ТЭЦ-2 в Тюмени, а также совершить теракты в других регионах РФ.
* Внесена в список террористических организаций
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
ФСБ внесла в список террористов ГУР МО Украины, действовавшую в Энергодаре
24 сентября, 23:19
 
РоссияТюменьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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