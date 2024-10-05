https://ria.ru/20241005/frantsiya-1976553420.html

Во Франции прошли демонстрации в поддержку Палестины и Ливана

Во Франции прошли демонстрации в поддержку Палестины и Ливана - РИА Новости, 05.10.2024

Во Франции прошли демонстрации в поддержку Палестины и Ливана

Тысячи человек во Франции устроили демонстрации в поддержку Палестины и Ливана на фоне приближающейся годовщины эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщила... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T20:34

2024-10-05T20:34

2024-10-05T20:35

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ПАРИЖ, 5 окт – РИА Новости. Тысячи человек во Франции устроили демонстрации в поддержку Палестины и Ливана на фоне приближающейся годовщины эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщила в субботу радиостанция Franceinfo. "Несколько тысяч человек во Франции провели марш в знак солидарности с народами Палестины и Ливана", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, 5 тысяч человек вышли на манифестацию в Париже, в ней приняли участие политические деятели левых партий, в том числе основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Как уточняют местные власти, около тысячи активистов провели акцию в Лионе, еще несколько сотен устроили демонстрации в Тулузе и Страсбурге, сообщает радиостанция. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241005/vodomety-1976549548.html

https://ria.ru/20241005/london-1976536004.html

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в мире, израиль, франция, палестина, жан-люк меланшон, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024