В Финляндии предложили открыть КПП на границе с Россией в тестовом режиме
Yle: профессор Лайне предложил открыть КПП на границе с РФ в тестовом режиме
Граница России и Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Профессор пограничных исследований Университета Восточной Финляндии Юсси Лайне предложил в тестовом режиме открыть один КПП на границе с Россией, сообщает в субботу общественный вещатель Yle.
"Положительно, что Финляндия показала России, что мы можем быстро реагировать и принимать решения. Проблема в том, что аргумент о том, что возникнет острая ситуация (в случае открытия границы с РФ - ред.), необязательно применим в данный момент. На границе довольно спокойно. Возможно, настало время открыть один пограничный пункт в тестовом режиме", - заявил он вещателю.
В Финляндии потребовали озвучить критерии открытия границы с Россией
23 августа, 19:16
Лайне обосновывает свое предложение тем, что по обе стороны границы живут люди, имеющие как российское, так и финское гражданство. По его словам, речь идет о гражданах Финляндии и их правах.
Финские власти ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Они начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.