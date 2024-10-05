https://ria.ru/20241005/finlyandiya-1976515575.html

В Финляндии предложили открыть КПП на границе с Россией в тестовом режиме

В Финляндии предложили открыть КПП на границе с Россией в тестовом режиме - РИА Новости, 05.10.2024

В Финляндии предложили открыть КПП на границе с Россией в тестовом режиме

Профессор пограничных исследований Университета Восточной Финляндии Юсси Лайне предложил в тестовом режиме открыть один КПП на границе с Россией, сообщает в... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:34

2024-10-05T14:34

2024-10-05T14:34

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Профессор пограничных исследований Университета Восточной Финляндии Юсси Лайне предложил в тестовом режиме открыть один КПП на границе с Россией, сообщает в субботу общественный вещатель Yle. "Положительно, что Финляндия показала России, что мы можем быстро реагировать и принимать решения. Проблема в том, что аргумент о том, что возникнет острая ситуация (в случае открытия границы с РФ - ред.), необязательно применим в данный момент. На границе довольно спокойно. Возможно, настало время открыть один пограничный пункт в тестовом режиме", - заявил он вещателю. Лайне обосновывает свое предложение тем, что по обе стороны границы живут люди, имеющие как российское, так и финское гражданство. По его словам, речь идет о гражданах Финляндии и их правах. Финские власти ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Они начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240823/finljandija-1968144901.html

https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1959988300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, петтери орпо, мария захарова