https://ria.ru/20241005/finljandija-1976560410.html
В финских городах прошли пропалестинские демонстрации
В финских городах прошли пропалестинские демонстрации - РИА Новости, 05.10.2024
В финских городах прошли пропалестинские демонстрации
Демонстрации с призывом к прекращению огня в секторе Газа прошли по меньшей мере в 11 финских городах, сообщает общественный вещатель Yle. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T21:47
2024-10-05T21:47
2024-10-05T21:47
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Демонстрации с призывом к прекращению огня в секторе Газа прошли по меньшей мере в 11 финских городах, сообщает общественный вещатель Yle. "В субботу, 5 октября, демонстрации с требованием прекратить огонь в секторе Газа прошли как минимум в 11 городах Финляндии", - говорится в сообщении. По данным Yle, акции прошли в Хельсинки, Тампере, Турку, Оулу, Куопио, Рованиеми, Хямеенлинна, Йоэнсуу, Ювяскюля, Вааса и Торнио. В столице ожидалось около 500 участников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241005/frantsiya-1976553420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хельсинки, тампере, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Хельсинки, Тампере, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В финских городах прошли пропалестинские демонстрации
Yle: в 11 финских городах прошли демонстрации с призывом прекратить огонь в Газе