https://ria.ru/20241005/finljandija-1976560410.html

В финских городах прошли пропалестинские демонстрации

В финских городах прошли пропалестинские демонстрации - РИА Новости, 05.10.2024

В финских городах прошли пропалестинские демонстрации

Демонстрации с призывом к прекращению огня в секторе Газа прошли по меньшей мере в 11 финских городах, сообщает общественный вещатель Yle. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T21:47

2024-10-05T21:47

2024-10-05T21:47

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Демонстрации с призывом к прекращению огня в секторе Газа прошли по меньшей мере в 11 финских городах, сообщает общественный вещатель Yle. "В субботу, 5 октября, демонстрации с требованием прекратить огонь в секторе Газа прошли как минимум в 11 городах Финляндии", - говорится в сообщении. По данным Yle, акции прошли в Хельсинки, Тампере, Турку, Оулу, Куопио, Рованиеми, Хямеенлинна, Йоэнсуу, Ювяскюля, Вааса и Торнио. В столице ожидалось около 500 участников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241005/frantsiya-1976553420.html

https://ria.ru/20241005/vodomety-1976549548.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хельсинки, тампере, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем