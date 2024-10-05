Израиль призвал жителей района в пригороде Бейрута срочно эвакуироваться
Израиль призвал жителей района Бурдж-аль-Бараджне под Бейрутом эвакуироваться
© AP Photo / Hassan AmmarИзраильский удар по Бейруту
© AP Photo / Hassan Ammar
Израильский удар по Бейруту. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".
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"Срочное предупреждение для жителей южного пригорода, в частности для тех, кто находится в обозначенном на карте здании в районе Бурдж-аль-Бараджне. Вы находитесь вблизи объектов "Хезболлах"... Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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