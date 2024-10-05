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Израиль призвал жителей района в пригороде Бейрута срочно эвакуироваться - РИА Новости, 05.10.2024
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01:01 05.10.2024 (обновлено: 01:03 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/evakuatsiya-1976466021.html
Израиль призвал жителей района в пригороде Бейрута срочно эвакуироваться
Израиль призвал жителей района в пригороде Бейрута срочно эвакуироваться - РИА Новости, 05.10.2024
Израиль призвал жителей района в пригороде Бейрута срочно эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T01:01
2024-10-05T01:03
израиль
бейрут
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
хамас
ливан
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах"."Срочное предупреждение для жителей южного пригорода, в частности для тех, кто находится в обозначенном на карте здании в районе Бурдж-аль-Бараджне. Вы находитесь вблизи объектов "Хезболлах"... Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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израиль, бейрут, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, хамас, ливан
Израиль, Бейрут, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, ХАМАС, Ливан
Израиль призвал жителей района в пригороде Бейрута срочно эвакуироваться

Израиль призвал жителей района Бурдж-аль-Бараджне под Бейрутом эвакуироваться

© AP Photo / Hassan AmmarИзраильский удар по Бейруту
Израильский удар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Израильский удар по Бейруту. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".
«
"Срочное предупреждение для жителей южного пригорода, в частности для тех, кто находится в обозначенном на карте здании в районе Бурдж-аль-Бараджне. Вы находитесь вблизи объектов "Хезболлах"... Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", - заявил в социальной сети X арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Беженцы на улицах Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Беженцы на улицах Бейрута
Вчера, 15:10
 
ИзраильБейрутВ миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХезболлаХАМАСЛиван
 
 
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