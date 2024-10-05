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"Были пьяны". Украинский экс-военный сообщил о конфузе на границе с Польшей - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 05.10.2024 (обновлено: 04:49 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/eks-voennyy-1976469921.html
"Были пьяны". Украинский экс-военный сообщил о конфузе на границе с Польшей
"Были пьяны". Украинский экс-военный сообщил о конфузе на границе с Польшей - РИА Новости, 05.10.2024
"Были пьяны". Украинский экс-военный сообщил о конфузе на границе с Польшей
Некоторые бойцы ВСУ не прошли границу с Польшей, потому что были пьяны, рассказал РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T03:51
2024-10-05T04:49
специальная военная операция на украине
польша
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в мире
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Некоторые бойцы ВСУ не прошли границу с Польшей, потому что были пьяны, рассказал РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. "Пара человек не доехали из-за того, что бухали во время поездки, не пересекли границу… пока мы ехали с Украины до пропускного пункта в Польше, они насинячились и просто не прошли фейс-контроль на границе", — сказал собеседник агентства. Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.
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польша, украина, германия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Польша, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, В мире
"Были пьяны". Украинский экс-военный сообщил о конфузе на границе с Польшей

Экс-военный ВСУ: некоторые бойцы не прошли границу с Польшей, так как были пьяны

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный в шапке-ушанке
Украинский военный в шапке-ушанке - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный в шапке-ушанке. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Некоторые бойцы ВСУ не прошли границу с Польшей, потому что были пьяны, рассказал РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше.
"Пара человек не доехали из-за того, что бухали во время поездки, не пересекли границу… пока мы ехали с Украины до пропускного пункта в Польше, они насинячились и просто не прошли фейс-контроль на границе", — сказал собеседник агентства.
Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.
 
Специальная военная операция на УкраинеПольшаУкраинаГерманияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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