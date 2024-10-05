https://ria.ru/20241005/eks-voennyy-1976469921.html

"Были пьяны". Украинский экс-военный сообщил о конфузе на границе с Польшей

"Были пьяны". Украинский экс-военный сообщил о конфузе на границе с Польшей - РИА Новости, 05.10.2024

"Были пьяны". Украинский экс-военный сообщил о конфузе на границе с Польшей

Некоторые бойцы ВСУ не прошли границу с Польшей, потому что были пьяны, рассказал РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T03:51

2024-10-05T03:51

2024-10-05T04:49

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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Некоторые бойцы ВСУ не прошли границу с Польшей, потому что были пьяны, рассказал РИА Новости экс-военный, который бежал из тренировочного лагеря в Польше. "Пара человек не доехали из-за того, что бухали во время поездки, не пересекли границу… пока мы ехали с Украины до пропускного пункта в Польше, они насинячились и просто не прошли фейс-контроль на границе", — сказал собеседник агентства. Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и легализовался как беженец в Германии.

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польша, украина, германия, вооруженные силы украины, в мире