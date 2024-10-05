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В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего 12 банков - РИА Новости, 05.10.2024
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08:39 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/ekaterinburg-1976479330.html
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего 12 банков
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего 12 банков - РИА Новости, 05.10.2024
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего 12 банков
Мужчину, который ограбил 12 банков и вынес более 39,8 миллиона рублей, будут судить в Екатеринбурге, его не могли поймать восемь лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:39
2024-10-05T08:39
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Мужчину, который ограбил 12 банков и вынес более 39,8 миллиона рублей, будут судить в Екатеринбурге, его не могли поймать восемь лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. "Обвиняемый в период с 2015 по 2023 годы совершил разбойные нападения на 12 отделений банков, похитив из них свыше 39,8 миллионов рублей", – говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что 45-летний мужчина использовал "предмет, схожий с пистолетом", угрожал им сотрудникам банков, заставляя открывать хранилища и кассы. Каждый раз для конспирации он отращивал бороду, которую после совершения преступления сбривал, использовал солнцезащитные очки и маску. Задержать его удалось в марте 2023 года при попытке очередного нападения на отделение банка. Уголовное дело о разбое в особо крупном размере направлено в Ленинский райсуд Екатеринбурга, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240903/mordovija-1970337504.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего 12 банков

В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего 12 банков за восемь лет

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Мужчину, который ограбил 12 банков и вынес более 39,8 миллиона рублей, будут судить в Екатеринбурге, его не могли поймать восемь лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
"Обвиняемый в период с 2015 по 2023 годы совершил разбойные нападения на 12 отделений банков, похитив из них свыше 39,8 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
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В прокуратуре уточнили, что 45-летний мужчина использовал "предмет, схожий с пистолетом", угрожал им сотрудникам банков, заставляя открывать хранилища и кассы. Каждый раз для конспирации он отращивал бороду, которую после совершения преступления сбривал, использовал солнцезащитные очки и маску.
Задержать его удалось в марте 2023 года при попытке очередного нападения на отделение банка. Уголовное дело о разбое в особо крупном размере направлено в Ленинский райсуд Екатеринбурга, добавили в ведомстве.
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