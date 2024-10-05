https://ria.ru/20241005/ekaterinburg-1976479330.html

В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего 12 банков

В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего 12 банков - РИА Новости, 05.10.2024

В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего 12 банков

Мужчину, который ограбил 12 банков и вынес более 39,8 миллиона рублей, будут судить в Екатеринбурге, его не могли поймать восемь лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:39

2024-10-05T08:39

2024-10-05T08:39

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Мужчину, который ограбил 12 банков и вынес более 39,8 миллиона рублей, будут судить в Екатеринбурге, его не могли поймать восемь лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. "Обвиняемый в период с 2015 по 2023 годы совершил разбойные нападения на 12 отделений банков, похитив из них свыше 39,8 миллионов рублей", – говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что 45-летний мужчина использовал "предмет, схожий с пистолетом", угрожал им сотрудникам банков, заставляя открывать хранилища и кассы. Каждый раз для конспирации он отращивал бороду, которую после совершения преступления сбривал, использовал солнцезащитные очки и маску. Задержать его удалось в марте 2023 года при попытке очередного нападения на отделение банка. Уголовное дело о разбое в особо крупном размере направлено в Ленинский райсуд Екатеринбурга, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240903/mordovija-1970337504.html

https://ria.ru/20240423/omsk-1941819248.html

екатеринбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург