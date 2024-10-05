https://ria.ru/20241005/efimov-1976424569.html

Ефимов: около 11 тысяч человек строят новые станции метро Москвы

Ефимов: около 11 тысяч человек строят новые станции метро Москвы - РИА Новости, 05.10.2024

Ефимов: около 11 тысяч человек строят новые станции метро Москвы

В работах по строительству объектов московского метрополитена принимают участие около 11 тысяч человек, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:08

2024-10-05T13:08

2024-10-05T13:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

московский метрополитен

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В работах по строительству объектов московского метрополитена принимают участие около 11 тысяч человек, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Метростроители ведут работы на станциях Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, а также на станции "Достоевская" Кольцевой линии. На Бирюлевской линии идут мероприятия подготовительного периода. Специалисты также возводят два новых электродепо – это "Столбово" и "Южное", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что сейчас на будущих объектах метрополитена работают около 11 тысяч строителей и задействовано свыше тысячи единиц.В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков сообщил, что сейчас на Рублево-Архангельской линии работают три тоннелепроходческих комплекса, также идет подготовка к старту новых щитов линии.В сентябре президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый участок Троицкой линии метрополитена, где расположены станции "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, московский метрополитен