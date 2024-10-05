https://ria.ru/20241005/efimov-1976424569.html
Ефимов: около 11 тысяч человек строят новые станции метро Москвы
Ефимов: около 11 тысяч человек строят новые станции метро Москвы - РИА Новости, 05.10.2024
Ефимов: около 11 тысяч человек строят новые станции метро Москвы
В работах по строительству объектов московского метрополитена принимают участие около 11 тысяч человек, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:08
2024-10-05T13:08
2024-10-05T13:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
московский метрополитен
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В работах по строительству объектов московского метрополитена принимают участие около 11 тысяч человек, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Метростроители ведут работы на станциях Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, а также на станции "Достоевская" Кольцевой линии. На Бирюлевской линии идут мероприятия подготовительного периода. Специалисты также возводят два новых электродепо – это "Столбово" и "Южное", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что сейчас на будущих объектах метрополитена работают около 11 тысяч строителей и задействовано свыше тысячи единиц.В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков сообщил, что сейчас на Рублево-Архангельской линии работают три тоннелепроходческих комплекса, также идет подготовка к старту новых щитов линии.В сентябре президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый участок Троицкой линии метрополитена, где расположены станции "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская".
https://ria.ru/20240909/moskva-2024-1971608050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, московский метрополитен
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Московский метрополитен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В работах по строительству объектов московского метрополитена принимают участие около 11 тысяч человек, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Метростроители ведут работы на станциях Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, а также на станции "Достоевская" Кольцевой линии. На Бирюлевской линии идут мероприятия подготовительного периода. Специалисты также возводят два новых электродепо – это "Столбово" и "Южное", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что сейчас на будущих объектах метрополитена работают около 11 тысяч строителей и задействовано свыше тысячи единиц.
В свою очередь руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков сообщил, что сейчас на Рублево-Архангельской линии работают три тоннелепроходческих комплекса, также идет подготовка к старту новых щитов линии.
В сентябре президент России Владимир Путин
и мэр Москвы Сергей Собянин
открыли первый участок Троицкой линии метрополитена, где расположены станции "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская".