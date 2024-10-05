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Денежное довольствие военных планируют увеличить на 4,5 процента
Денежное довольствие военных планируют увеличить на 4,5 процента - РИА Новости, 05.10.2024
Денежное довольствие военных планируют увеличить на 4,5 процента
Средства на денежное довольствие военнослужащих в России с 1 октября 2025 года планируют проиндексировать на 4,5%, следует из материалов к проекту бюджета, с... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T02:48
2024-10-05T02:48
2024-10-05T05:50
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Средства на денежное довольствие военнослужащих в России с 1 октября 2025 года планируют проиндексировать на 4,5%, следует из материалов к проекту бюджета, с которыми ознакомились РИА Новости."Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц", — указано в материалах к проекту. Правительство России ранее внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
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россия, госдума рф, экономика
Россия, Госдума РФ, Экономика
Денежное довольствие военных планируют увеличить на 4,5 процента
Денежное довольствие военных в 2025 году планируют увеличить на 4,5 процента