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Денежное довольствие военных планируют увеличить на 4,5 процента - РИА Новости, 05.10.2024
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02:48 05.10.2024 (обновлено: 05:50 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/dovolstvie-1976468255.html
Денежное довольствие военных планируют увеличить на 4,5 процента
Денежное довольствие военных планируют увеличить на 4,5 процента - РИА Новости, 05.10.2024
Денежное довольствие военных планируют увеличить на 4,5 процента
Средства на денежное довольствие военнослужащих в России с 1 октября 2025 года планируют проиндексировать на 4,5%, следует из материалов к проекту бюджета, с... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T02:48
2024-10-05T05:50
россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Средства на денежное довольствие военнослужащих в России с 1 октября 2025 года планируют проиндексировать на 4,5%, следует из материалов к проекту бюджета, с которыми ознакомились РИА Новости."Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц", — указано в материалах к проекту. Правительство России ранее внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
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россия, госдума рф, экономика
Россия, Госдума РФ, Экономика
Денежное довольствие военных планируют увеличить на 4,5 процента

Денежное довольствие военных в 2025 году планируют увеличить на 4,5 процента

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкШапка призывника перед отправкой его на службу в вооруженные силы РФ
Шапка призывника перед отправкой его на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Шапка призывника перед отправкой его на службу в вооруженные силы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Средства на денежное довольствие военнослужащих в России с 1 октября 2025 года планируют проиндексировать на 4,5%, следует из материалов к проекту бюджета, с которыми ознакомились РИА Новости.
"Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4,0% и в 2027 году на 4,0% проиндексированы: с 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц", — указано в материалах к проекту.
Правительство России ранее внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
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