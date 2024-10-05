https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976465362.html

В России отмечают День учителя

В России отмечают День учителя - РИА Новости, 05.10.2024

В России отмечают День учителя

В субботу, 5 октября, по всей России традиционно отмечается День учителя. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T00:27

2024-10-05T00:27

2024-10-05T00:27

россия

сергей кравцов

день учителя

общество

юнеско

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В субботу, 5 октября, по всей России традиционно отмечается День учителя. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 1994 году, он знаменует собой годовщину принятия рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО 1966 года о положении учителей – первого международного документа о правовом статусе работников образования. Кроме того, 5 октября 1997 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений. Всемирный день учителя – это повод выразить благодарность учителям, оценить их работу и помочь им совершенствоваться. Сегодня в России насчитывается более одного миллиона учителей. Педагогическое образование в России остается востребованным. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, конкурс на данное направление составляет порядка 10 человек на место. Около 75% учащихся, окончив университет, идут работать в школы. Для поддержки педагогов в стране действует программа "Земский учитель". В рамках проекта предоставляется единовременная выплата учителям, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и города с населением до 50 тысяч человек. Глава государства продлил данную программу до 2030 года. Особое внимание также уделяется количеству и состоянию учебных учреждений. Строительство 1,3 тысячи новых школ выполнено досрочно к 1 сентября 2024 года, также в стране было отремонтировано 4,5 тысячи общеобразовательных учреждений. Кроме того, в преддверии праздника правительство решило учредить пять именных стипендий, названных в честь легендарных педагогических деятелей страны, выплату в размере 15 тысяч рублей с 1 сентября 2025 года будут получать лучшие студенты педвузов.

https://ria.ru/20241005/matvienko-1976464998.html

https://ria.ru/20241005/pedagogi-1976464287.html

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россия, сергей кравцов, день учителя, общество, юнеско