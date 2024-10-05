https://ria.ru/20241005/dagestan-1976558175.html

В Дагестане в ДТП с фурой пострадали два сотрудника ДПС

В Дагестане в ДТП с фурой пострадали два сотрудника ДПС - РИА Новости, 05.10.2024

В Дагестане в ДТП с фурой пострадали два сотрудника ДПС

Четыре человека, в том числе два сотрудника ДПС, госпитализированы в результате ДТП с участием фуры в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T21:16

2024-10-05T21:16

2024-10-05T21:16

происшествия

авто

астрахань

махачкала

тарумовский район

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МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе два сотрудника ДПС, госпитализированы в результате ДТП с участием фуры в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в пятницу, около 23.40 мск, на федеральной автодороге Астрахань - Махачкала в Тарумовском районе Дагестана 37-летний житель Кизилюртовского района за рулем фуры Volvo, перевозя древесину, не справился с управлением, съехал на обочину попутного направления и опрокинулся на служебный автомобиль Skoda Octavia, который стоял с включенными проблесковыми маячками у обочины. "Далее автомобиль Volvo допускает наезд на стоящего у патрульного автомобиля инспектора ДПС и стоящего с ним рядом 36-летнего жителя Ставропольского края, водителя "Камаза", которого остановили для составления административного материала. В результате ДТП с различными телесными повреждениями госпитализированы оба инспектора ДПС, водитель фуры и водитель "Камаза", - говорится в сообщении. Уточняется, что также пострадал 23-летний пассажир Volvo, его отпустили после оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20240619/dtp-1954091402.html

астрахань

махачкала

тарумовский район

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происшествия, авто, астрахань, махачкала, тарумовский район