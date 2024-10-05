https://ria.ru/20241005/bpla-1976562870.html

В Гудермесе создадут научно-производственный центр БПЛА

В Гудермесе создадут научно-производственный центр БПЛА - РИА Новости, 05.10.2024

В Гудермесе создадут научно-производственный центр БПЛА

Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" и Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе создадут научно-производственный центр... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T22:18

2024-10-05T22:18

2024-10-05T22:18

гудермес

михаил кузнецов (экс-губернатор)

россия

технологии

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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" и Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе создадут научно-производственный центр БПЛА, сообщает пресс-служба РУС. Соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи руководителя Исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаила Кузнецова с руководством РУС. "Предметом соглашения является совместная деятельность, направленная на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, а также техническое сотрудничество в рамках проекта "Кулибин-клуб Народного фронта". В числе ключевых направлений взаимодействия - возможность совместных испытаний на полигоне РУС изделий "Народного ОПК" и создание научно-производственного центра беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы РУС. Уточняется, что это соглашение призвано укрепить социальное партнерство и гражданскую взаимопомощь, поддержать общественную самоорганизацию и созидательные инициативы.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975408175.html

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гудермес, михаил кузнецов (экс-губернатор), россия, технологии