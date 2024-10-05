Рейтинг@Mail.ru
В Гудермесе создадут научно-производственный центр БПЛА - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/bpla-1976562870.html
В Гудермесе создадут научно-производственный центр БПЛА
В Гудермесе создадут научно-производственный центр БПЛА - РИА Новости, 05.10.2024
В Гудермесе создадут научно-производственный центр БПЛА
Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" и Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе создадут научно-производственный центр... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T22:18
2024-10-05T22:18
гудермес
михаил кузнецов (экс-губернатор)
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155792/29/1557922964_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca61d7bffd223acd2164d66c1a2974c4.jpg
ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" и Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе создадут научно-производственный центр БПЛА, сообщает пресс-служба РУС. Соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи руководителя Исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаила Кузнецова с руководством РУС. "Предметом соглашения является совместная деятельность, направленная на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, а также техническое сотрудничество в рамках проекта "Кулибин-клуб Народного фронта". В числе ключевых направлений взаимодействия - возможность совместных испытаний на полигоне РУС изделий "Народного ОПК" и создание научно-производственного центра беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы РУС. Уточняется, что это соглашение призвано укрепить социальное партнерство и гражданскую взаимопомощь, поддержать общественную самоорганизацию и созидательные инициативы.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975408175.html
гудермес
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155792/29/1557922964_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cbbd48131e5bf48270e9aa605eab8e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гудермес, михаил кузнецов (экс-губернатор), россия, технологии
Гудермес, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Россия, Технологии
В Гудермесе создадут научно-производственный центр БПЛА

"Народный фронт "За Россию" и РУС создадут научно-производственный центр БПЛА

© Depositphotos.com / Marek UliaszПропеллер беспилотного летательного аппарата
Пропеллер беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Depositphotos.com / Marek Uliasz
Пропеллер беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" и Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе создадут научно-производственный центр БПЛА, сообщает пресс-служба РУС.
Соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи руководителя Исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаила Кузнецова с руководством РУС.
"Предметом соглашения является совместная деятельность, направленная на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, а также техническое сотрудничество в рамках проекта "Кулибин-клуб Народного фронта". В числе ключевых направлений взаимодействия - возможность совместных испытаний на полигоне РУС изделий "Народного ОПК" и создание научно-производственного центра беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы РУС.
Уточняется, что это соглашение призвано укрепить социальное партнерство и гражданскую взаимопомощь, поддержать общественную самоорганизацию и созидательные инициативы.
Запуск БПЛА - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
На Донецком направлении создали мастерскую по изготовлению БПЛА
30 сентября, 05:32
 
ГудермесМихаил Кузнецов (экс-губернатор)РоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала