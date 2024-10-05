В Гудермесе создадут научно-производственный центр БПЛА
"Народный фронт "За Россию" и РУС создадут научно-производственный центр БПЛА
© Depositphotos.com / Marek UliaszПропеллер беспилотного летательного аппарата
© Depositphotos.com / Marek Uliasz
Пропеллер беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" и Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе создадут научно-производственный центр БПЛА, сообщает пресс-служба РУС.
Соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи руководителя Исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаила Кузнецова с руководством РУС.
"Предметом соглашения является совместная деятельность, направленная на решение социальных проблем, развитие гражданского общества, а также техническое сотрудничество в рамках проекта "Кулибин-клуб Народного фронта". В числе ключевых направлений взаимодействия - возможность совместных испытаний на полигоне РУС изделий "Народного ОПК" и создание научно-производственного центра беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы РУС.
Уточняется, что это соглашение призвано укрепить социальное партнерство и гражданскую взаимопомощь, поддержать общественную самоорганизацию и созидательные инициативы.
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