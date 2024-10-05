https://ria.ru/20241005/beyrut-1976531309.html

ВВС Израиля нанесли новые удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте

ВВС Израиля нанесли новые удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 05.10.2024

ВВС Израиля нанесли новые удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте

ВВС Израиля нанесли новые удары по инфраструктуре и штабам движения "Хезболла" в районе Бейрута, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:55

2024-10-05T16:55

2024-10-05T17:25

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли новые удары по инфраструктуре и штабам движения "Хезболла" в районе Бейрута, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Некоторое время назад истребители ВВС на основе данных военной разведки нанесли точечные удары по штаб-квартире и другим объектам террористической инфраструктуры, относящимся к разведывательному комплексу "Хезболлы" в районе Бейрута", — уточнили в армии.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 200 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.Шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.

https://ria.ru/20241004/livan-1976456929.html

https://ria.ru/20240926/bezhentsy-1974912300.html

https://ria.ru/20241005/komanduyuschiy-1976510307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), бейрут