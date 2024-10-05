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В Запорожской области два человека пострадали при атаках дронов - РИА Новости, 05.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 05.10.2024 (обновлено: 20:04 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/bespilotniki-1976543548.html
В Запорожской области два человека пострадали при атаках дронов
В Запорожской области два человека пострадали при атаках дронов - РИА Новости, 05.10.2024
В Запорожской области два человека пострадали при атаках дронов
Два мирных жителя сел Запорожской области пострадали в результате атак украинских беспилотников в субботу, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T19:03
2024-10-05T20:04
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Два мирных жителя сел Запорожской области пострадали в результате атак украинских беспилотников в субботу, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в субботу зафиксирована масштабная атака украинских БПЛА на мирные города и села Запорожской области, преимущественно целью стали электроподстанции Каменки-Днепровской, Куйбышевского и Васильевского районов. Электроснабжение не нарушено, отметил он. "К сожалению, есть пострадавшие. В пгт Куйбышево поступил житель села Любимовка Гуляйпольского района, мужчина 1957 года рождения, со множественными осколочными ранениями правой ноги, полученными на своем приусадебном участке. Также пострадала женщина 1968 года рождения, со множественными ранениями ног она оперативно доставлена в медучреждение города Пологи. Медики оценивают состояние как тяжёлое" , - написал губернатор в Telegram-канале.
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запорожская область, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области два человека пострадали при атаках дронов

Балицкий: два жителя сел Запорожской области пострадали при атаках беспилотников

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Запорожской области. 5 октября 2024
Последствия атаки со стороны ВСУ в Запорожской области. 5 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Запорожской области. 5 октября 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Два мирных жителя сел Запорожской области пострадали в результате атак украинских беспилотников в субботу, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, в субботу зафиксирована масштабная атака украинских БПЛА на мирные города и села Запорожской области, преимущественно целью стали электроподстанции Каменки-Днепровской, Куйбышевского и Васильевского районов. Электроснабжение не нарушено, отметил он.
«
"К сожалению, есть пострадавшие. В пгт Куйбышево поступил житель села Любимовка Гуляйпольского района, мужчина 1957 года рождения, со множественными осколочными ранениями правой ноги, полученными на своем приусадебном участке. Также пострадала женщина 1968 года рождения, со множественными ранениями ног она оперативно доставлена в медучреждение города Пологи. Медики оценивают состояние как тяжёлое" , - написал губернатор в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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