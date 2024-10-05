https://ria.ru/20241005/bespilotniki-1976543548.html

В Запорожской области два человека пострадали при атаках дронов

В Запорожской области два человека пострадали при атаках дронов - РИА Новости, 05.10.2024

В Запорожской области два человека пострадали при атаках дронов

Два мирных жителя сел Запорожской области пострадали в результате атак украинских беспилотников в субботу, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T19:03

2024-10-05T19:03

2024-10-05T20:04

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Два мирных жителя сел Запорожской области пострадали в результате атак украинских беспилотников в субботу, им оказывается помощь, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, в субботу зафиксирована масштабная атака украинских БПЛА на мирные города и села Запорожской области, преимущественно целью стали электроподстанции Каменки-Днепровской, Куйбышевского и Васильевского районов. Электроснабжение не нарушено, отметил он. "К сожалению, есть пострадавшие. В пгт Куйбышево поступил житель села Любимовка Гуляйпольского района, мужчина 1957 года рождения, со множественными осколочными ранениями правой ноги, полученными на своем приусадебном участке. Также пострадала женщина 1968 года рождения, со множественными ранениями ног она оперативно доставлена в медучреждение города Пологи. Медики оценивают состояние как тяжёлое" , - написал губернатор в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

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Наталья Макарова

запорожская область, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины