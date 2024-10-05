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В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 05.10.2024
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12:30 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/bespilotniki-1976503352.html
В Белгородской области сбили два беспилотника
В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 05.10.2024
В Белгородской области сбили два беспилотника
Дежурные средства ПВО с 11.00 до 11.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:30
2024-10-05T12:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 11.00 до 11.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Пятого октября текущего года в период с 11.00 до 11.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241004/ataka-1976460233.html
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области сбили два беспилотника

Российская ПВО сбила два украинских дрона над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 11.00 до 11.40 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Пятого октября текущего года в период с 11.00 до 11.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Последствия атаки со стороны ВСУ на производственное предприятие в селе Песчанка в Старооскольском городском округе Белгородской области. 4 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области
4 октября, 22:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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