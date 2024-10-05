https://ria.ru/20241005/bespilotniki-1976475359.html

Над тремя областями за ночь уничтожили десять БПЛА

Над тремя областями за ночь уничтожили десять БПЛА - РИА Новости, 05.10.2024

Над тремя областями за ночь уничтожили десять БПЛА

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили семь украинских дронов над Белгородской областью, два - над Курской и один - над Воронежской... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T07:34

2024-10-05T07:34

2024-10-05T07:41

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

воронежская область

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили семь украинских дронов над Белгородской областью, два - над Курской и один - над Воронежской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 10 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области перехвачено и уничтожено 7 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожен 1 БПЛА и 2 БПЛА уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976467319.html

россия

белгородская область

воронежская область

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россия, белгородская область, воронежская область