https://ria.ru/20241005/bespilotniki-1976468368.html

В Воронежской области нейтрализовали несколько украинских беспилотников

В Воронежской области нейтрализовали несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 05.10.2024

В Воронежской области нейтрализовали несколько украинских беспилотников

Несколько беспилотников сбиты или подавлены над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T02:56

2024-10-05T02:56

2024-10-05T03:03

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Несколько беспилотников сбиты или подавлены над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее на территории Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА, режим опасности сохраняется."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью сбиты и подавлены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976467319.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия