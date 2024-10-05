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В Воронежской области нейтрализовали несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:56 05.10.2024 (обновлено: 03:03 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/bespilotniki-1976468368.html
В Воронежской области нейтрализовали несколько украинских беспилотников
В Воронежской области нейтрализовали несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 05.10.2024
В Воронежской области нейтрализовали несколько украинских беспилотников
Несколько беспилотников сбиты или подавлены над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T02:56
2024-10-05T03:03
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Несколько беспилотников сбиты или подавлены над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее на территории Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА, режим опасности сохраняется."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью сбиты и подавлены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241005/gorlovka-1976467319.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области нейтрализовали несколько украинских беспилотников

Губернатор Гусев: ПВО нейтрализовала в Воронежской области несколько БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Несколько беспилотников сбиты или подавлены над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее на территории Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА, режим опасности сохраняется.
Поврежденное здание администрации в Горловке после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В Горловке после атаки дронов загорелось здание администрации
Вчера, 02:04
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью сбиты и подавлены несколько беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
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