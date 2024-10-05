https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976562448.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО в 21.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T22:15
2024-10-05T22:15
2024-10-05T22:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217677_0:63:3259:1896_1920x0_80_0_0_d4746d206236cb3fd6014effa67bebf7.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 21.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Пятого октября текущего года в 21.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее в субботу министерство сообщало об уничтожении пяти украинских дронов над регионом.
https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975217677_528:0:3259:2048_1920x0_80_0_0_c50bdcefb9b54e3327a72fa2d03f3718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией Белгородской области