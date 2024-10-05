https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976562448.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО в 21.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T22:15

2024-10-05T22:15

2024-10-05T22:45

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 21.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Пятого октября текущего года в 21.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее в субботу министерство сообщало об уничтожении пяти украинских дронов над регионом.

https://ria.ru/20241003/gibel-1976076217.html

белгородская область

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины