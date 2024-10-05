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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2024
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13:39 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976510167.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 11.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:39
2024-10-05T13:39
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 11.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Пятого октября текущего года около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее министерство сообщало об уничтожении в субботу четырёх украинских дронов над регионом.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 11.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Пятого октября текущего года около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее министерство сообщало об уничтожении в субботу четырёх украинских дронов над регионом.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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