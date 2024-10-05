https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976510167.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО около 11.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:39

2024-10-05T13:39

2024-10-05T13:39

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 11.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Пятого октября текущего года около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее министерство сообщало об уничтожении в субботу четырёх украинских дронов над регионом.

https://ria.ru/20241005/ka-52m-1976470973.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, безопасность