https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976510167.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 11.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:39
2024-10-05T13:39
2024-10-05T13:39
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_0:280:3002:1969_1920x0_80_0_0_1d95708840205d3c9658c0a7f98ee4e5.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 11.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "Пятого октября текущего года около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Ранее министерство сообщало об уничтожении в субботу четырёх украинских дронов над регионом.
https://ria.ru/20241005/ka-52m-1976470973.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_305f4ee058feacf9e2ea6f97abb8f7a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 11.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Пятого октября текущего года около 11.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее министерство сообщало об уничтожении в субботу четырёх украинских дронов над регионом.