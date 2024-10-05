https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976502941.html
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 10.05 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:25
2024-10-05T12:25
2024-10-05T12:25
специальная военная операция на украине
курская область
россия
воронежская область
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.05 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Пятого октября текущего года в 10.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении. Ранее министерство сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских дронов над Белгородской, два - над Курской и один - над Воронежской областями.
https://ria.ru/20241005/ka-52m-1976470973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, воронежская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Воронежская область, Безопасность
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью