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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976502941.html
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 05.10.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 10.05 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:25
2024-10-05T12:25
специальная военная операция на украине
курская область
россия
воронежская область
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.05 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Пятого октября текущего года в 10.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении. Ранее министерство сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских дронов над Белгородской, два - над Курской и один - над Воронежской областями.
https://ria.ru/20241005/ka-52m-1976470973.html
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курская область, россия, воронежская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Воронежская область, Безопасность
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие зенитного ракетного полка
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.05 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Пятого октября текущего года в 10.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Ранее министерство сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских дронов над Белгородской, два - над Курской и один - над Воронежской областями.
Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВоронежская областьБезопасность
 
 
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