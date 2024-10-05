https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976496652.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области
Дежурные средства ПВО около 10.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:27
2024-10-05T11:27
2024-10-05T11:28
белгородская область
безопасность
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Пятого октября текущего года около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее в субботу министерство сообщало об уничтожении украинского дрона над регионом около 9.40 мск.
https://ria.ru/20241005/bespilotniki-1976475359.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, безопасность, россия
Белгородская область, Безопасность, Россия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области
ПВО около 10:20 уничтожила беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Пятого октября текущего года около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу министерство сообщало об уничтожении украинского дрона над регионом около 9.40 мск.