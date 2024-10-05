https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976496652.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области

ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области - РИА Новости, 05.10.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области

Дежурные средства ПВО около 10.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T11:27

2024-10-05T11:27

2024-10-05T11:28

белгородская область

безопасность

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 10.20 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Пятого октября текущего года около 10.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее в субботу министерство сообщало об уничтожении украинского дрона над регионом около 9.40 мск.

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Дарья Буймова

белгородская область, безопасность, россия