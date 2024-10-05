https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976491607.html

В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 05.10.2024

В Белгородской области сбили беспилотник

Дежурные средства ПВО около 9.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:41

2024-10-05T10:41

2024-10-05T10:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 9.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Пятого октября текущего года около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее министерство сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских дронов над Белгородской, два - над Курской и один - над Воронежской областями.

https://ria.ru/20241004/ataka-1976460233.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия