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В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 05.10.2024
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10:41 05.10.2024 (обновлено: 10:47 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976491607.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 05.10.2024
В Белгородской области сбили беспилотник
Дежурные средства ПВО около 9.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:41
2024-10-05T10:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 9.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Пятого октября текущего года около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее министерство сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских дронов над Белгородской, два - над Курской и один - над Воронежской областями.
https://ria.ru/20241004/ataka-1976460233.html
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белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области сбили беспилотник

ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 9.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Пятого октября текущего года около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее министерство сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских дронов над Белгородской, два - над Курской и один - над Воронежской областями.
Последствия атаки со стороны ВСУ на производственное предприятие в селе Песчанка в Старооскольском городском округе Белгородской области. 4 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Дрон ВСУ атаковал производственное предприятие в Белгородской области
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествия
 
 
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