https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976491607.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 05.10.2024
В Белгородской области сбили беспилотник
Дежурные средства ПВО около 9.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:41
2024-10-05T10:41
2024-10-05T10:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 9.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Пятого октября текущего года около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее министерство сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили семь украинских дронов над Белгородской, два - над Курской и один - над Воронежской областями.
https://ria.ru/20241004/ataka-1976460233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия
В Белгородской области сбили беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области