https://ria.ru/20241005/belorussiya-1976559493.html
На Украине призвали начать войну с Белоруссией
На Украине призвали начать войну с Белоруссией - РИА Новости, 06.10.2024
На Украине призвали начать войну с Белоруссией
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии. Его слова передает украинское... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-05T21:31
2024-10-05T21:31
2024-10-06T00:39
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии. Его слова передает украинское издание "Страна.ua"."Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь", — утверждает он.По мнению Дунды, если украинские подразделения зайдут на территорию Белоруссии, ее армия "сложит свое оружие".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ. Он также предупреждал, что нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны.
https://ria.ru/20241005/lukashenko-1976512871.html
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В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Верховная Рада Украины, Страна.ua
На Украине призвали начать войну с Белоруссией
Депутат "Слуги народа" призвал ВСУ начать боевые действия против Белоруссии