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На Украине призвали начать войну с Белоруссией - РИА Новости, 06.10.2024
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21:31 05.10.2024 (обновлено: 00:39 06.10.2024)
https://ria.ru/20241005/belorussiya-1976559493.html
На Украине призвали начать войну с Белоруссией
На Украине призвали начать войну с Белоруссией - РИА Новости, 06.10.2024
На Украине призвали начать войну с Белоруссией
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии. Его слова передает украинское... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-05T21:31
2024-10-06T00:39
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии. Его слова передает украинское издание "Страна.ua"."Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь", — утверждает он.По мнению Дунды, если украинские подразделения зайдут на территорию Белоруссии, ее армия "сложит свое оружие".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ. Он также предупреждал, что нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны.
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Верховная Рада Украины, Страна.ua
На Украине призвали начать войну с Белоруссией

Депутат "Слуги народа" призвал ВСУ начать боевые действия против Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что Украине следует начать боевые действия против Белоруссии. Его слова передает украинское издание "Страна.ua".
"Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь", — утверждает он.
По мнению Дунды, если украинские подразделения зайдут на территорию Белоруссии, ее армия "сложит свое оружие".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ. Он также предупреждал, что нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир
Вчера, 14:12
 
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