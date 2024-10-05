https://ria.ru/20241005/avtobusy-1976506994.html

В Анталье столкнулись два автобуса с туристами, есть пострадавшие

В Анталье столкнулись два автобуса с туристами, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.10.2024

В Анталье столкнулись два автобуса с туристами, есть пострадавшие

Два автобуса с туристами столкнулись в турецкой провинции Анталья, пострадали 12 человек, сообщает агентство IHA. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:08

2024-10-05T13:08

2024-10-05T13:32

анталья (провинция)

аланья (город)

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СТАМБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Два автобуса с туристами столкнулись в турецкой провинции Анталья, пострадали 12 человек, сообщает агентство IHA. По данным СМИ, авария произошла на трассе D400. "Двигавшийся в сторону Аланьи автобус с туристами врезался в стоявший на обочине автобус, из которого выходили постояльцы отеля", - сообщает агентство. "В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе водитель и туристы, гражданство которых не известно", - сообщило СМИ. Угроза жизни пострадавших отсутствует.

https://ria.ru/20241004/dtp-1976458433.html

анталья (провинция)

аланья (город)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

анталья (провинция), аланья (город), в мире