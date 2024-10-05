https://ria.ru/20241005/avito-1976542145.html

"Авито" продлевает льготную доставку в Курскую и Белгородскую области

"Авито" продлевает льготную доставку в Курскую и Белгородскую области - РИА Новости, 05.10.2024

"Авито" продлевает льготную доставку в Курскую и Белгородскую области

В рамках гуманитарной кампании "Авито" продлевает до конца октября льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей, сообщает компания. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T18:46

2024-10-05T18:46

2024-10-05T18:46

белгородская область

белгородская область

курская область

москва

авито

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В рамках гуманитарной кампании "Авито" продлевает до конца октября льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей, сообщает компания. Более 164 тысяч заказов доставлено в Курскую и Белгородскую области на льготных условиях, это позволило местным жителям сэкономить 24,7 миллиона рублей на оплате доставки. Больше всего заказов было отправлено из Москвы — на сумму 123 миллиона рублей, Санкт-Петербурга — на 30 миллионов рублей, Московской области — 20 миллионов рублей. Общая стоимость заказанных товаров с льготной доставкой приблизилась к 500 миллионам рублей, говорится в сообщении. В числе лидеров по объему заказов в Курскую и Белгородскую области автомобильные запчасти (28 тысяч заказов на сумму 91,5 миллиона рублей), одежда и обувь для взрослых (41 тысяча заказов на сумму 84,6 миллиона рублей) и для детей (21 тысяча заказов на сумму 16,7 миллиона рублей), товары для детей и игрушки (10 тысяч заказов более чем на 14 миллиона рублей). Более девяти тысяч раз в приграничные регионы бесплатно доставлены вещи и товары первой необходимости от пользователей "Авито". В то же время две тысячи объявлений #яПомогаю с товарами за символическую стоимость остаются активными на платформе. Также "Авито" передал студентам Курского государственного политехнического колледжа и Колледжа информационных технологий компьютеры для учебы. Кроме того, более 100 семей, вынужденно покинувших свои дома в Курской области, уже безвозмездно сняли временное жилье. С начала кампании на платформе было размещено свыше 800 объявлений от пользователей, готовых предложить пострадавшим бесплатное проживание. Также с помощью платформы работодатели вместе с трудоустройством предлагают бесплатное проживание или компенсацию за съем жилья тем, кто вынуждено переехал. Почти 120 работодателей из Курской области смогли опубликовать свои объявления о поиске персонала на платформе бесплатно, отметили в компании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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белгородская область, курская область, москва, авито