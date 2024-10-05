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Замглавы МВД Армении доложила чиновнику Госдепа по теме кибербезопасности - РИА Новости, 05.10.2024
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16:45 05.10.2024 (обновлено: 17:05 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/armenija-1976530275.html
Замглавы МВД Армении доложила чиновнику Госдепа по теме кибербезопасности
Замглавы МВД Армении доложила чиновнику Госдепа по теме кибербезопасности - РИА Новости, 05.10.2024
Замглавы МВД Армении доложила чиновнику Госдепа по теме кибербезопасности
Замминистра внутренних дел Армении Арпине Саркисян в ходе встречи в Ереване с делегацией, возглавляемой заместителем бюро киберпространства и цифровой политики... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:45
2024-10-05T17:05
технологии
армения
сша
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ЕРЕВАН, 5 окт - РИА Новости. Замминистра внутренних дел Армении Арпине Саркисян в ходе встречи в Ереване с делегацией, возглавляемой заместителем бюро киберпространства и цифровой политики госдепартамента США Дженнифер Бекс, рассказала о программах армянских властей в области кибербезопасности, сообщает пресс-служба МВД."Саркисян высоко оценила сложившееся с американской стороной эффективное и тесное сотрудничество, перешедшее в стратегическое партнерство. Говоря о политике правительства Армении в области облачных технологий, она подчеркнула важность обеспечения высоких стандартов кибербезопасности", - говорится в сообщении Отмечается, что при оценке риска кибератак замглавы МВД подчеркнула необходимость повышения уровня защиты госорганов различными консультационными мероприятиями. "В борьбе с киберпреступностью Саркисян подчеркнула важность расширения инструментов правоохранительной системы, регулирования оборота криптоактивов и широкой общественной осведомленности, представив детали законодательной инициативы МВД", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что Бекс представила подробную информацию о стратегии США в области кибер- и цифровой политики, а также концепции "Цифровой солидарности". В контексте использования современных технологий она подчеркнула важность гарантирования защиты прав человека. "В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с эффективностью государственно-частного партнерства, кадровой политикой и перспективными направлениями сотрудничества в сфере кибербезопасности. Стороны выразили готовность продолжать и расширять двустороннее сотрудничество", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240920/pashinyan-1973910079.html
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технологии, армения, сша, ереван
Технологии, Армения, США, Ереван
Замглавы МВД Армении доложила чиновнику Госдепа по теме кибербезопасности

Замглавы МВД Армении доложила чиновнику Госдепа о программах кибербезопасности

© Фото : Ministry of Internal Affairs of ArmeniaЗамминистра внутренних дел Армении Арпине Саркисян в ходе встречи в Ереване с делегацией, возглавляемой заместителем бюро киберпространства и цифровой политики госдепартамента США Дженнифер Бекс. 5 октября 2024
Замминистра внутренних дел Армении Арпине Саркисян в ходе встречи в Ереване с делегацией, возглавляемой заместителем бюро киберпространства и цифровой политики госдепартамента США Дженнифер Бекс. 5 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Ministry of Internal Affairs of Armenia
Замминистра внутренних дел Армении Арпине Саркисян в ходе встречи в Ереване с делегацией, возглавляемой заместителем бюро киберпространства и цифровой политики госдепартамента США Дженнифер Бекс. 5 октября 2024
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ЕРЕВАН, 5 окт - РИА Новости. Замминистра внутренних дел Армении Арпине Саркисян в ходе встречи в Ереване с делегацией, возглавляемой заместителем бюро киберпространства и цифровой политики госдепартамента США Дженнифер Бекс, рассказала о программах армянских властей в области кибербезопасности, сообщает пресс-служба МВД.
"Саркисян высоко оценила сложившееся с американской стороной эффективное и тесное сотрудничество, перешедшее в стратегическое партнерство. Говоря о политике правительства Армении в области облачных технологий, она подчеркнула важность обеспечения высоких стандартов кибербезопасности", - говорится в сообщении
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Отмечается, что при оценке риска кибератак замглавы МВД подчеркнула необходимость повышения уровня защиты госорганов различными консультационными мероприятиями. "В борьбе с киберпреступностью Саркисян подчеркнула важность расширения инструментов правоохранительной системы, регулирования оборота криптоактивов и широкой общественной осведомленности, представив детали законодательной инициативы МВД", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что Бекс представила подробную информацию о стратегии США в области кибер- и цифровой политики, а также концепции "Цифровой солидарности". В контексте использования современных технологий она подчеркнула важность гарантирования защиты прав человека.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с эффективностью государственно-частного партнерства, кадровой политикой и перспективными направлениями сотрудничества в сфере кибербезопасности. Стороны выразили готовность продолжать и расширять двустороннее сотрудничество", - добавили в пресс-службе.
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