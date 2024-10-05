https://ria.ru/20241005/armenija-1976530275.html

Замглавы МВД Армении доложила чиновнику Госдепа по теме кибербезопасности

Замглавы МВД Армении доложила чиновнику Госдепа по теме кибербезопасности - РИА Новости, 05.10.2024

Замглавы МВД Армении доложила чиновнику Госдепа по теме кибербезопасности

Замминистра внутренних дел Армении Арпине Саркисян в ходе встречи в Ереване с делегацией, возглавляемой заместителем бюро киберпространства и цифровой политики... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:45

2024-10-05T16:45

2024-10-05T17:05

технологии

армения

сша

ереван

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ЕРЕВАН, 5 окт - РИА Новости. Замминистра внутренних дел Армении Арпине Саркисян в ходе встречи в Ереване с делегацией, возглавляемой заместителем бюро киберпространства и цифровой политики госдепартамента США Дженнифер Бекс, рассказала о программах армянских властей в области кибербезопасности, сообщает пресс-служба МВД."Саркисян высоко оценила сложившееся с американской стороной эффективное и тесное сотрудничество, перешедшее в стратегическое партнерство. Говоря о политике правительства Армении в области облачных технологий, она подчеркнула важность обеспечения высоких стандартов кибербезопасности", - говорится в сообщении Отмечается, что при оценке риска кибератак замглавы МВД подчеркнула необходимость повышения уровня защиты госорганов различными консультационными мероприятиями. "В борьбе с киберпреступностью Саркисян подчеркнула важность расширения инструментов правоохранительной системы, регулирования оборота криптоактивов и широкой общественной осведомленности, представив детали законодательной инициативы МВД", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что Бекс представила подробную информацию о стратегии США в области кибер- и цифровой политики, а также концепции "Цифровой солидарности". В контексте использования современных технологий она подчеркнула важность гарантирования защиты прав человека. "В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с эффективностью государственно-частного партнерства, кадровой политикой и перспективными направлениями сотрудничества в сфере кибербезопасности. Стороны выразили готовность продолжать и расширять двустороннее сотрудничество", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240920/pashinyan-1973910079.html

https://ria.ru/20240616/bezopasnost-1953258562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, армения, сша, ереван