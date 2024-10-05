https://ria.ru/20241005/amerikantsy-1976471652.html

СМИ: американцы возмутились миллиардами для Киева на фоне урагана в США

СМИ: американцы возмутились миллиардами для Киева на фоне урагана в США - РИА Новости, 05.10.2024

СМИ: американцы возмутились миллиардами для Киева на фоне урагана в США

Американцы в социальных сетях высказывают недовольство уровнем поддержки властями США после мощного урагана "Хелен" на фоне многомиллиардной помощи Киеву,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T05:23

2024-10-05T05:23

2024-10-05T09:07

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Американцы в социальных сетях высказывают недовольство уровнем поддержки властями США после мощного урагана "Хелен" на фоне многомиллиардной помощи Киеву, сообщил журнал Newsweek."Несмотря на продолжающиеся усилия Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), несколько американцев в социальных сетях высказали мнение, что помощь жертвам урагана недостаточна по сравнению с финансированием, которое США одобрили для Украины", — пишет издание. Newsweek приводит один из комментариев пользователей соцсети Х, который задался вопросом, почему администрация президента США Джо Байдена на прошлой неделе выделила Украине новый пакет помощи на несколько миллиардов долларов, а жертвы урагана при этом получают лишь по 750 долларов. Другой пользователь назвал такую ситуацию "оскорблением" для американцев. Ураган "Хелен", обрушившийся на США в конце сентября, серьезно повредил энергосистему страны. По данным портала poweroutage.us, без электричества остались около миллиона человек, преимущественно — в штатах Северная и Южная Каролина, причем в Северной Каролине без света оказались около 90% домохозяйств. Местный оператор Duke Energy в связи с этим заявил, что энергетическая инфраструктура "буквально смыта". Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее заявил, что у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) недостаточно средств для борьбы с последствиями разгула стихии на оставшийся срок сезона ураганов. Президент Джо Байден на текущей неделе призвал конгресс как можно скорее одобрить дополнительное финансирование, но голосование по этому вопросу ожидается не раньше 12 ноября.На прошлой неделе президент США поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий. Речь идет о 5,5 миллиарда долларов по условиям инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов ведомства.Министерство также окажет помощь постсоветской республике на сумму 2,4 миллиарда долларов в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", которая позволяет закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ. По условиям этой программы Киев получит средства ПВО, БПЛА, снаряды.

https://ria.ru/20241005/uragan-1976466564.html

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974740915.html

https://ria.ru/20240919/tramp-1973651327.html

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сша, киев, украина, джо байден, в мире