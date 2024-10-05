https://ria.ru/20241005/altaj-1976482387.html
На Алтае устраняют последствия прорыва дамбы
На Алтае устраняют последствия прорыва дамбы - РИА Новости, 05.10.2024
На Алтае устраняют последствия прорыва дамбы
В Алтайском крае прорвало дамбу в селе Шелаболиха, сообщили местные власти. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:27
2024-10-05T09:27
2024-10-05T14:16
происшествия
алтайский край
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БАРНАУЛ, 5 окт – РИА Новости. В Алтайском крае прорвало дамбу в селе Шелаболиха, сообщили местные власти. "Дорога, соединяющая обе части села, разрушена. Вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху", — уточнили в администрации Шелаболихинского района.Правительство региона контролирует работы по устранению ЧП. Местные власти отметили, что вода не затронула трассу и другие дороги, транспортное сообщение с другими населенными пунктами не нарушилось. Угрозы инфраструктуре нет.На месте работают все необходимые службы. Проводятся необходимые мероприятия, будет оценен ущерб и разработаны совместные с краевыми структурами меры по скорейшей ликвидации прорыва дамбы. Власти попросили жителей находиться на безопасном расстоянии от размытой дороги.
https://ria.ru/20240418/protechka-1940905165.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
На Алтае устраняют последствия прорыва дамбы
В Алтайском крае прорвало дамбу в селе Шелаболиха