https://ria.ru/20241005/altaj-1976482387.html

На Алтае устраняют последствия прорыва дамбы

На Алтае устраняют последствия прорыва дамбы - РИА Новости, 05.10.2024

На Алтае устраняют последствия прорыва дамбы

В Алтайском крае прорвало дамбу в селе Шелаболиха, сообщили местные власти. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T09:27

2024-10-05T09:27

2024-10-05T14:16

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 5 окт – РИА Новости. В Алтайском крае прорвало дамбу в селе Шелаболиха, сообщили местные власти. "Дорога, соединяющая обе части села, разрушена. Вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху", — уточнили в администрации Шелаболихинского района.Правительство региона контролирует работы по устранению ЧП. Местные власти отметили, что вода не затронула трассу и другие дороги, транспортное сообщение с другими населенными пунктами не нарушилось. Угрозы инфраструктуре нет.На месте работают все необходимые службы. Проводятся необходимые мероприятия, будет оценен ущерб и разработаны совместные с краевыми структурами меры по скорейшей ликвидации прорыва дамбы. Власти попросили жителей находиться на безопасном расстоянии от размытой дороги.

https://ria.ru/20240418/protechka-1940905165.html

алтайский край

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алтайский край