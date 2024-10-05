https://ria.ru/20241005/alfa-bank-1976523933.html

Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу

Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу - РИА Новости, 05.10.2024

Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу

Мобильное приложение Альфа-банка работает как обычно, у части клиентов могло не получиться зайти в него из-за технических работ, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T15:49

2024-10-05T15:49

2024-10-05T15:49

технологии

альфа-банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916758107_0:272:3071:1999_1920x0_80_0_0_b92b2527ec8a99b02633c10c6ecd4bf5.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мобильное приложение Альфа-банка работает как обычно, у части клиентов могло не получиться зайти в него из-за технических работ, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в пресс-службе сообщали, что из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн". "Все уже работает", - подтвердили агентству в пресс-службе Альфа-банка.

https://ria.ru/20240925/fas-1974550435.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, альфа-банк