https://ria.ru/20241005/alfa-bank-1976523933.html
Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу
Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу - РИА Новости, 05.10.2024
Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу
Мобильное приложение Альфа-банка работает как обычно, у части клиентов могло не получиться зайти в него из-за технических работ, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:49
2024-10-05T15:49
2024-10-05T15:49
технологии
альфа-банк
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мобильное приложение Альфа-банка работает как обычно, у части клиентов могло не получиться зайти в него из-за технических работ, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Ранее в пресс-службе сообщали, что из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн". "Все уже работает", - подтвердили агентству в пресс-службе Альфа-банка.
https://ria.ru/20240925/fas-1974550435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, альфа-банк
Мобильное приложение Альфа-банка восстановило работу
Альфа-банк: доступ к мобильному приложению восстановили после технических работ
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мобильное приложение Альфа-банка работает как обычно, у части клиентов могло не получиться зайти в него из-за технических работ, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в пресс-службе сообщали, что из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и "Альфа-Онлайн".
«
"Все уже работает", - подтвердили агентству в пресс-службе Альфа-банка.