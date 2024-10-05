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В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение - РИА Новости, 05.10.2024
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14:49 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/alfa-bank-1976517649.html
В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение
В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение - РИА Новости, 05.10.2024
В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение
Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности при входе в приложение банка из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:49
2024-10-05T14:49
экономика
технологии
альфа-банк
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности при входе в приложение банка из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили в пресс-службе банка. "Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн", - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. В банке заверили, что "скоро всё снова заработает".
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4.7
96
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7 495 645-6601
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экономика, технологии, альфа-банк
Экономика, Технологии, Альфа-банк
В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение

Альфа-банк: при входе в приложение могут возникнуть проблемы из-за техработ

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк". Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности при входе в приложение банка из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили в пресс-службе банка.
«
"Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн", - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
В банке заверили, что "скоро всё снова заработает".
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25 сентября, 10:36
 
ЭкономикаТехнологииАльфа-банк
 
 
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