https://ria.ru/20241005/alfa-bank-1976517649.html
В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение
В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение - РИА Новости, 05.10.2024
В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение
Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности при входе в приложение банка из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:49
2024-10-05T14:49
2024-10-05T14:49
экономика
технологии
альфа-банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03a5162d3be150559fed52ce0d00dec9.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности при входе в приложение банка из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили в пресс-службе банка. "Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн", - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. В банке заверили, что "скоро всё снова заработает".
https://ria.ru/20240925/fas-1974550435.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_298cc3b4ccf365bec5b55388585719d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, альфа-банк
Экономика, Технологии, Альфа-банк
В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение
Альфа-банк: при входе в приложение могут возникнуть проблемы из-за техработ