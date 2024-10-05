https://ria.ru/20241005/alfa-bank-1976517649.html

В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение

В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение - РИА Новости, 05.10.2024

В Альфа-банке объяснили проблемы с входом в приложение

Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности при входе в приложение банка из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:49

2024-10-05T14:49

2024-10-05T14:49

экономика

технологии

альфа-банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03a5162d3be150559fed52ce0d00dec9.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Часть клиентов Альфа-банка могут испытывать трудности при входе в приложение банка из-за технических работ, при этом сбоя нет, сообщили в пресс-службе банка. "Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн", - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. В банке заверили, что "скоро всё снова заработает".

https://ria.ru/20240925/fas-1974550435.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, альфа-банк