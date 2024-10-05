https://ria.ru/20241005/alanya-1976535896.html

Две российские туристки пострадали в ДТП возле турецкой Аланьи

Две российские туристки пострадали в ДТП возле турецкой Аланьи - РИА Новости, 05.10.2024

Две российские туристки пострадали в ДТП возле турецкой Аланьи

Две россиянки пострадали в ДТП с туристическими автобусами в районе турецкого курорта Аланья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T17:35

2024-10-05T17:35

2024-10-05T17:55

аланья (город)

россия

анталья (провинция)

происшествия

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СТАМБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Две россиянки пострадали в ДТП с туристическими автобусами в районе турецкого курорта Аланья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье."В результате столкновения 5 октября двух автобусов недалеко от города Аланья пострадали две российские туристки, одна из которых госпитализирована", - сообщили в дипмиссии.Генконсульство отметило, что находится в контакте с туроператором и страховой компанией и в случае необходимости готово оказать россиянкам соответствующую помощь.По данным турецких СМИ, авария произошла на трассе D400: двигавшийся в сторону Аланьи автобус с туристами врезался в стоявший на обочине автобус, из которого выходили постояльцы отеля.

https://ria.ru/20241005/dtp-1976470582.html

аланья (город)

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аланья (город), россия, анталья (провинция), происшествия, в мире